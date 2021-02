Así es la realidad de las comunidades indígenas para enfrentar el COVID: sin agua y sin medicamentos

MORELOS.- La falta de atención médica, la carencia de ambulancias, medicamentos y demás recursos como el agua, para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ha provocado mayor desesperanza de que llegué la vacuna para inmunizar a los habitantes de las comunidades indígenas, principalmente de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y más.

“Estamos muy preocupados. Si bien es cierto que son pocos los contagios precisamente por la lejanía y por la poca circulación qué hay en la zona, sí ha llegado la enfermedad a nuestras comunidades, sobre todo los que están cerca de las ciudades en donde hay mayor número de contagios”, señaló Candelaria Lázaro Lázaro, gobernadora nacional de las comunidades indígenas.

Ante estas carencias, Candelaria Lázaro señaló que han recurrido a la medicina tradicional para curarse de las afectaciones y consecuencias que provoca el nuevo coronavirus, incluso de plantas y hierbas que ellos mismos cultivan en sus patios.

No obstante, cuando han requerido del auxilio de las ambulancias, no se consigue ninguna para trasladar a los pacientes al hospital más cercano; incluso en comunidades indígenas como las de los rarámuris, el agua potable no llega, justo ahora que es indispensable para el lavado de manos y, si estos recursos no llegan, mucho menos prevén que sean vacunados.

“Y es que también la falta de información ha provocado que los habitantes de estas comunidades hayan optado por ya no llevarlos a los hospitales; dicen, ‘me lo van a matar’ y se quedan con sus enfermos en casa”, agregó Candelaria Lázaro durante su visita a Cuernavaca.

Entre los estados que tienen pueblos originarios y que se han visto afectados por la falta de recursos prioritarios para hacer frente a la pandemia, como el agua y los medicamentos, son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Por ello, han perdido la esperanza de que la vacuna contra el SARS-COv-2, en la que también buscan sean inmunizados sus adultos mayores y demás miembros de los grupos vulnerables, considerados en esta primera.

Ante esta situación, hizo un llamado a los gobernadores para atender a los habitantes de estas comunidades o bien acercarse a la asociación nacional, para trabajar de manera unida y ayudar a que hagan frente a esta pandemia.

“Nosotros queremos ver consolidado el discurso del Presidente y de la cuarta transformación, que primero los indígenas: lo queremos ver con este nuevo régimen. No queremos que nos den una beca, que nos den los recursos para sacar adelante los proyectos. Nosotros queremos ayudar al Presidente y queremos ser congruentes con él”, concluyó.

