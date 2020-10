AMLO anuncia plan de manejo de presas del Alto Grijalva, Tabasco, para evitar inundaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que con el nuevo plan de manejo de las presas del Alto Grijalva, el dragado de los ríos y el mantenimiento y corrección de las obras de protección, se evitarán inundaciones en localidades de Chiapas y gran parte de Tabasco.

Después de cinco días de bloqueos carreteros en su estado natal, por parte de quienes exigían apoyos por los daños que causaron las lluvias y el desborde de cuerpos de agua, el mandatario les pidió no recurrir a esa clase de protestas, pues se está trabajando para solucionar el problema.

“Quiero pedirle a mis paisanos que como siempre nos den su confianza, no vamos a fallarles. Todos van a ser atendidos, no hace falta que protesten y tomen las carreteras, eso era antes cuando el gobierno no atendía al pueblo. Que no se dejen manipular, que rechacen la politiquería de los conservadores corruptos que no pierden oportunidad para ponernos obstáculos", expresó.

Durante su visita a la presa Peñitas, López Obrador culpó a los “gobiernos neoliberales” de haber dado prioridad a las empresas privadas y mandar al rezago a las hidroeléctricas, lo que ocasionó que estas elevaran la turbinación en tiempos de lluvia, afectando a miles de individuos.

Agregó que "lo viejo no acaba de morir" y se han encontrado más pruebas de corrupción de los sexenios pasados que derivaron en que ahora la iniciativa privada produzca el 50 por ciento de la electricidad en el país.

“Tengo las facultades para emitir un decreto donde por la protección del pueblo ante inundaciones estas hidroeléctricas van a operar de manera distinta”, anunció.

Ante los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que ahora la extracción será permanente, con el nuevo plan de trabajo contempla un caudal ecológico y de protección civil, un dragado permanente de todos los afluentes en ambos estados.

"Se turbinará de manera constante las hidroeléctricas, lo cual será de bienestar ecológico y civil, por lo cual tengo las facultades de decretar que, para proteger al pueblo, las hidroeléctricas trabajarán de manera distinta, cuidando que no se llene. Los embalses en los meses de lluvia y no de tenga la necesidad de turbinar más allá de lo que se necesita para generar energía, sin inundar la planicie tabasqueña", afirmó.

Durante su discurso, López Obrador explicó que estos trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Marina (SEMAR), puesto que se dará una inversión de compra de dragas modernas y se realizará la construcción de bordos de protección, además de revisar y corregir los ya existentes.

Informó hasta el momento se ha beneficiado de manera directa a 25 mil familias, las cuales han cobrado el pago otorgado por el Gobierno Federal para la compra de enseres y habrá otros programas.

Por su parte, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz dijo que se prevé mantener un contante desfogue de agua y mantener el nivel de la presa en los mínimos de operación.

El funcionario federal recordó que Villahermosa cuenta con una infraestructura para evitar sus inundaciones, se revisará y vigilará la operatividad de todas y cada una de estas infraestructura y en mayo se prevé la puesta en marcha del mecanismo para detectar fallas.

Expuso que seguirá trabajando en conjunto con la Conagua y la UNAM para detectar zonas inundables en la planicie tabasqueña, para lo cual se comenzará una restructuración de zona de riesgo en conjunto con protección civil.

