Alcaldes de Mexicali y Calexico piden no cruzar la frontera por Día de la Independencia en EU

Debido al Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el próximo 4 de julio, los ediles de Mexicali, en Baja California, y Calexico, El Centro y Brawley, en California, pidieron a sus ciudadanos no cruzar la frontera para realizar festejos.

Anunciaron que se instalarán filtros sanitarios en las garitas Zona Centro, Oriente, Los Algodones, San Luis Río Colorado y Carretera San Felipe.

Los alcaldes de la franja fronteriza, realizaron una reunión en la que acordaron hacer este llamado binacional a residentes de ambos países para permanecer en casa. Acotaron que pueden cruzar la frontera, pero solo para actividades esenciales.

La petición se basa en que tanto Mexicali como el Valle Imperial presentan un alto índice de casos de COVID-19.

El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de los ediles de Brawley, Norma Jáuregui; Calexico, Rosie Arreola; El Centro, Efraín Silva; Imperial, Darrell Pechtly; y el supervisor del Condado de Imperial, Jesús Eduardo Escobar.

Ávila Olmeda señaló que hay dinamismo económico entre la capital de Baja California y el Valle Imperial y por este motivo es necesario apoyar a quienes salen a trabajar a estos puntos y exhortó a quienes no tengan necesidad de cruzar a que eviten hacerlo.

Anunció además que desde las 14:00 horas del jueves se instalaron filtros sanitarios, que están las 24 horas, en la garita Zona Centro; y a partir de las 6:00 a las 14:00 horas en Oriente, Los Algodones y San Luis Río Colorado.

Entre las restricciones para llegar a la ciudad de Mexicali adelantó que no se permitirá el ingreso a vehículos con más de dos personas; que no demuestren residencia en el municipio, o que no realizan alguna actividad esencial.

Agregó que se instalará otro filtro sanitario en la carretera San Felipe, dado que los comercios están cerrados y siguen suspendidas las actividades turísticas, al igual que en Mexicali.

Por su parte, el alcalde de El Centro, California, Efraín Silva, pidió a residentes del Valle Imperial no acudir a la capital del estado y en caso de hacerlo, que sea solo para realizar actividades esenciales.

Tamaulipas pide restricciones a la circulación en la frontera

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) restringir la movilidad en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, de cara a la celebración del 4 de julio.

Los municipios de la frontera, especialmente Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, acumulan 3 mil 918 casos confirmados. Además, hay denuncias de que a estos sitios supuestamente llegan personas estadounidenses a atenderse por el COVID-19 en hospitales privados.

Con información de Perla Reséndez