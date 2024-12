¿'Sin temor’ al gobierno de Sinaloa? Harfuch explica por qué no cesan los asesinatos pese a operativos

‘‘No sé si es retar, sí sabemos que es gente que hace muchísimo daño a la sociedad, a sus propios paisanos y que gracias a este despliegue no son mayores los delitos que cometen, lo que tenemos que trabajar es para que no suceda y prevenir cada vez más este tipo de eventos’', aseguró Omar García Harfuch, secretario de seguridad, en una entrevista radiofónica.

Esto, luego de que a dos días de que autoridades federales de seguridad llegaron a Sinaloa, los asesinatos no han parado, por lo que se le cuestionó a Harfuch si el crimen organizado está retando al Gobierno. Tan solo el miércoles 4 de diciembre se registraron 4 homicidios en Culiacán.

La visita de García Harfuch tiene como objetivo principal encabezar una reunión con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se abordarán estrategias para mitigar la escalada de violencia que ha afectado a diversas regiones de Sinaloa, con especial énfasis en Culiacán, donde hace unos días hubo una fuerte explosión que conmocionó a las personas.

La madrugada del martes 3 de diciembre se registró la explosión de una camioneta; se localizó un fusil Barret y un Dron de Vigilancia. (Cuartoscuro).

Esto, y luego de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el 3 de septiembre comenzara una riña entre facciones del Cártel de Sinaloa, pero es el 9 cuando inicia una confrontación directa entre los grupos de ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’.

En entrevista, el funcionario aseguró que se está trabajando y se va a lograr contener la violencia en Sinaloa. Agregó que el plan no es quedarse a vivir en la entidad, ya que también otros estados como Baja California y Guanajuato presentan problemas de inseguridad. Pero no descartó hacerlo más adelante si así lo autoriza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Harfuch explicó también que lo relevante en Sinaloa ahora es la presencia de cientos de militares y policías que realizan acciones e investigan. Agregó que se están evaluando estrategias para llevarlas a cabo de la mejor manera posible, para recuperar la tranquilidad del estado, que es el objetivo por el que se trabaja.

En Sinaloa se han incrementado los homicidios desde septiembre del 2024. (Cuartoscuro).

‘‘Tenemos un gabinete de seguridad conformado por fuerzas armadas y secretaría de seguridad para coordinarnos entre nosotros’', dijo Harfuch.

Aseguró además que su presencia en Sinaloa es un mensaje para tranquilizar a la ciudadanía y pacificar al país. ‘‘Lo importante es la actividad de la autoridad, que no dejé de trabajar para revertir una situación’', sentenció Harfuch.

También dijo que a veces no se puede evitar que se comentan hechos ilícitos, pero sí que no se queden en la impunidad.