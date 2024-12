Cambio de cancha: Enrique Alfaro deja gubernatura en busca de ser entrenador de las Chivas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo su último acto público y aseguró que se dedicará a sus temas personales entre los que destaca dirigir a las Chivas.

En sus redes sociales, posteó una foto de su visita al estadio Akron, sede de las Chivas rayadas de Guadalajara, en compañía del dueño del equipo Amaury Vergara, a quién agradeció su amistad.

“Qué mejor manera de cerrar mi último día como Gobernador que visitando la casa del Rebaño. Gracias, Amaury Vergara Z, por tu amistad. Algún día…”, en una clara alusión por dirigir al considerado equipo de fútbol más popular del país.

Qué mejor manera de cerrar mi último día como Gobernador que visitando la casa del Rebaño. Gracias, @Amauryvz, por tu amistad. Algún día... pic.twitter.com/OxygHotcbo — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 6, 2024

Durante su último acto público, con ocasión de la puesta en marcha del que se pretende sea el instituto oncológico más grande de la República Mexicana, afirmó ante medios de comunicación que se tomará un año sabático, y que en próximos días viajará a España para prepararse profesionalmente como director técnico de fútbol.

“Voy a estar estudiando un rato, como ya les dije, y aquí es mi casa y aquí voy a vivir. Solamente estaré un rato sabático, un año sabático, un poquito menos, tal vez. Y luego ya veremos a ver qué sigue”.

Alfaro fue enfático en que quiere estar en el banquillo del equipo, “yo quiero ser entrenador de las Chivas, ese es mi sueño, no tengo ninguna otra aspiración en la vida, más que ser un buen papá, una buena persona y emprender, a los 51 años, un nuevo proyecto profesional”.

Cuestionado sobre como se ve en 10 años, dijo “me veo con salud, me veo con nietos, seguro; me veo muy orgulloso de lo que hice como gobernador, y pues no sé, lo demás, ya, no sé, ya veremos”.

Insistió en qué ya está fuera de la política, que a Jorge Álvarez Maynez, dirigente del partido Movimiento Ciudadano, ni lo respalda, ni le estorba, aunque si le gustaría regresar a la arena de la política como presidente municipal de Tapalpa, un pueblo mágico del sur de Jalisco, donde suele pasar días de descanso.

“Me gustaría vivir en Tapalpa claro, y si, ya cuando viva allá, tengo ánimo de regresar a las canchas municipales, que por supuesto, que me encantó ser presidente municipal dos veces, pues, en una de esas, ya veremos”.