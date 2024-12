Félix Salgado pedirá licencia como senador: ¿Cuáles son sus ‘tareas’ pendientes?

Félix Salgado Macedonio anunció que este lunes 2 de diciembre pedirá licencia en el Senado de la República por 15 días y dejará como suplente a su compañero Arturo Pérez Pérez.

Aunque no dio detalles del porqué solicitará licencia en la Cámara Alta, Félix Salgado dijo que tiene algunas “tareas” pendientes, las cuales dará a conocer en los próximos días.

“Les aviso para que no se preste a malas interpretaciones, pero lo tengo que decir, el día lunes solicito licencia al Senado por 15 días", informó el exgobernador de Guerrero, en un video compartido a través de sus redes sociales, el sábado.

Salgado Macedonio también aprovechó para desear éxito a Arturo Pérez durante su encomienda en los próximos días, asegurando que confía y cree en el relevo generacional.

"El compa Arturo va a entrar a sacar el periodo ordinario sesiones que termina el 15 de diciembre”, dijo.

Además, Salgado Macedonio dio a conocer que el próximo jueves 12 de diciembre asistirá a Cinépolis Acapulco Galerías y agregó que no podrá ir al Parlamento Latinoaméricano, programado para el próximo martes 3 de diciembre, en Panamá, donde fue nombrado vicepresidente.

“No me gustan los aviones, le tengo fobia a los aviones, mejor me subo en una moto, pero, pues está cañón para llegar en moto y este la verdad, no voy a ir”, añadió.

Publicada por Félix Salgado Macedonio en Sábado, 30 de noviembre de 2024

Finalmente, dijo que aprovechará esos días para estar “un ratito” con su familia.

“Creo que me lo merezco, he estado día y noche allá en el Senado, aprobando iniciativas constitucionales, las más importantes, las más relevantes para nuestro pueblo de México”, añadió.

Dentro de las fechas en las que solicitará licencia se encuentra la boda de la gobernadora de Guerrero e hija del senador, Evelyn Salgado Macedonio, quien contraerá nupcias con su jefe de gabinete, Rubén Hernández Fuentes.

Aunque no se ha dado a conocer públicamente, se espera que la celebración se realice el próximo sábado 14 de diciembre. Ello, de acuerdo a la mesa de regalos, la cual ha sido difundida a través de redes sociales.