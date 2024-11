¿Qué sabemos de la investigación de la FGR a Ricardo Gallardo, gobernador de SLP?

La FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra el gobernador de SLP. — La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, por lo que determinó no proceder penalmente en contra del mandatario potosino.

El Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, entre otros implicados, fueron señalados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas familiares, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal, luego de cuatro años de investigación:



“ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Mediante el que se resuelven los autos relativos a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020. Se decreta el no ejercicio de la acción penal en términos de los artículos 255, 258 y 327 fracción II. del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de la Clínica de Especialidades Wong S.A. de C.V. Ricardo Gallardo Juárez, José Ricardo Gallardo Cardona, por la probabilidad en la comisión o participación en un hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código penal Federal”.



La denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, por la cantidad de 724 millones de pesos, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes.



Además, en la resolución se señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.



Al respecto el mandatario estatal dijo en entrevista para El Financiero, que esas denuncias fueron generadas en tiempos electorales, como parte de una campaña negra en su contra.



Indicó que ese tema ya quedó más que aclarado y cerrado, pero es utilizado por adversarios políticos, que a través de golpes mediáticos quieren manchar el trabajo que se realiza en San Luis Potosí.