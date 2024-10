Licencia de conducir en Edomex 2024: ¿Cuál es el nuevo requisito para obtenerla?

Si vives en el Estado de México y andas estrenando auto, debes saber que hay que realizar trámites como la licencia y en la entidad se sumó un documento más a la lista para solicitarla.

Las autoridades mexiquenses informaron que para solicitar la licencia para conducir, deberás presentar tu Clave Única de Registro de Población (CURP). La Secretaría de Movilidad destacó que se tiene como objetivo mejorar la seguridad en los procesos, así como agilizar los trámites.

La CURP permitirá validar automáticamente los datos de las personas, con lo que se evitará errores en la captura de la información.

¿Cómo tramitar tu licencia para conducir en el Edomex?

Lo primero que debes saber es que en la entidad las licencias de conducir se dividen en dos ramas: servicio particular y servicio público.

Para el servicio particular existen cuatro tipos de licencias: la ‘tipo A’ para automovilistas, ‘tipo B’ para motocicletas, ‘tipo C’ para chofer de servicio particular y ‘tipo D’ para menores de 15 hasta 18 años.

Para comenzar el trámite, deberás agendar una cita en los módulos de atención y realizar el pago correspondiente. También deberás presentar y aprobar un sencillo examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito. Si lo repruebas, no podrás obtener el documento y no habrá devolución del monto pagado previamente

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Toma nota de los documentos que deberás reunir para solicitar tu licencia para conducir en el Edomex:

Acta de Nacimiento.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses de su facturación.

Examen de conocimientos.

Comprobante de pago.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en el Edomex?

Los precios de la licencia tipo A actualizados al 2024 son: