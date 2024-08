Desaparecen 4 niñas que estaban bajo resguardo del DIF de Veracruz

El DIF en Veracruz informó que cuatro niñas "se fueron por su propia voluntad", pese a que son menores de edad; no es claro si las buscan. (Especial: El Financiero)

Cuatro niñas han sido reportadas como desaparecidas; las menores estaban bajo resguardas del DIF municipal de Martínez de la Torre se encuentran desaparecidas. El Gobierno del Estado de Veracruz justificó que se fueron voluntariamente, aunque se trata de menores de edad de entre 13 y 16 años.

Sandra María Bello Badillo de 13 años, Priscila Domínguez Herrera 16 años, Mariela Fernández Valerio de 14 años y Dulce Guadalupe Santes Hernández de 14 años, son las niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidas desde el pasado 28 de agosto

Mariela y Dulce Guadalupe son dos de las niñas desaparecidas en Veracruz. (Especial: El Financiero)

Las fichas de búsqueda fueron emitidas por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz, pero no se señala que se encontraban al interior de la Casa Hogar del DIF municipal, donde se encontraban bajo resguardo temporal.

A través de algunos medios de comunicación de la zona, familiares indicaron que se enteraron a través de redes sociales de la desaparición pero en ningún momento fue notificado por parte de las autoridades y no les quieren brindar información respecto a lo que está sucediendo aunque llegaron al lugar pero no les quisieron recibir.

“Las niñas estaban aquí en la casa hogar y no se pudieron haber desaparecido de la nada, hay vigilancia (…) no se pueden desaparecer”, señaló la abuela de una de las menores, quien dijo que ya había solicitado tener el resguardo de su nieta, para que pudiera irse con ella, pero el DIF no se lo había proporcionado.

Priscila y Sandra María son dos de las niñas desaparecidas en Veracruz. (Especial: El Financiero)

El Gobierno del Estado señaló a través de un boletín que se fueron de manera voluntaria del sitio, aunque no precisa si existe alguna investigación al respecto debido a que por encontrarse bajo resguardo es responsabilidad del propio DIF municipal su bienestar.

“La subsecretaría de Gobierno del Estado de Veracruz informa sobre la no localización de 4 adolescentes que eludieron el resguardo del DIF Municipal de Martínez de la Torre (…) esta autoridad ha corroborado que ellas se ausentaron por propia voluntad del resguardo que les proporcionaba el DIF de dicho municipio”, indica el comunicado.

Además, añade que por ello se están realizando los protocolos correspondientes a personas desaparecidas por lo que se están haciendo las búsquedas correspondientes.

“Ante la no localización de ellas, por protocolo se le seguirá la búsqueda por parte de la Comisión, así mismo se investiga por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el hecho hasta localizarlas”, indica el documento.