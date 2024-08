Desplazamiento forzado en Chiapas: Cientos de personas abandonan sus hogares tras ataque armado

Un nuevo desplazamiento forzado de cientos de personas se registró en la región fronteriza de Chiapas, luego de que un grupo armado ingresó el domingo al Barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, y asesinó a un grupo de entre 5 y 10 personas.

Entre las 4:30 y 5:00 de la mañana del domingo 25 de agosto, un grupo armado ingresó a la comunidad Barrio Reforma, entre las cabeceras municipales de Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, y asesinó a varias personas.

En un principio, informes señalaban que eran tres víctimas, luego la cifra subió a cinco, y hubo quienes hablaron de hasta 10 miembros de esa comunidad.

Durante la tarde del domingo, más de 700 habitantes comenzaron a salir del barrio, unos huyeron a Frontera Comalapa, otros a Amantenango del Valle, y a la cabecera municipal de Bejucal ce Ocampo. Algunos habitantes llegaron hasta Motozintla.

Desplazamiento forzado en comunidades aledañas en Chiapas

Lo que pasó en el Barrio Reforma asustó a las comunidades vecinas, por lo que los habitantes de Nuevo Recuerdo, Nueva Victoria, Palestina, algunas de Bejucal de Ocampo y otras de Amatenango de la Frontera, también abandonaron sus hogares. Todas estas comunidades están muy cerca de la frontera de México con Guatemala.

Las comunidades quedaron completamente vacías. Liberaron a sus animales de traspatio y algunos no pudieron llevar sacar más que sus prendas de vestir y documentos personales.

Entre los desplazados se corrió el rumor de que el grupo armado que asesinó a un grupo de personas, saqueó algunas de sus casas donde, dijeron, se robaron todo lo que hubiera de valor.

Urgen reforzar la seguridad en la comunidad chiapaneca

“El 26 de agosto salieron 20 camionetas en caravana de Frontera Comalapa, algunos con mudanza y otros sólo con una mochila de emergencia buscan seguridad porque ya no hay paz en la comunidad. Ayer en Nueva Victoria y Reforma asesinaron a siete personas inocentes, por eso la gente salió huyendo rumbo a Motozintla”, dijo un habitante.

“Este es un llamado de auxilio, hagan algo, por favor. Ayúdenos. Si México no hace nada que entre ayuda de Estados Unidos que tiene más capacidad por aquí no hay autoridad. Dice el presidente que no pasa nada, que es pura propaganda en contra de su gobierno, porque no viene a dar una vuelta por aquí, pero sin seguridad. Que venga por La Concordia, pase a Frontera Comalapa y llegue a Motozintla y vea la paz que reina en este lado”, agregó.

“¡No queremos vivir en temor! Mucha gente que iba a salir y más tarde ya no les dieron paso en El Jocote que es el primer retén, la gente sigue buscando un lugar más seguro, pero no dejan pasar o salir para Comitán, tenemos miedo, esto ya no es vida. Por favor volteen a ver a Chiapas, estamos solos, nadie quiere ayudarnos”, pidió el hombre.

Los habitantes de Barrio Reforma dicen que buscaron al presidente municipal de Bejucal de Ocampo, Onécimo Esaú Santizo Robledo, pero este nunca fue localizado.

“Lo estuvieron localizando para que apoyara con los ataúdes y nunca contestó, porque desde que está en el poder solo se ha dedicado a pasear, mientras su sobrino es quien administra todo el dinero del ayuntamiento, dándose lujos a todo lo que da, jamás se le localizó en Bejucal de Ocampo, y aun así se volvió a postular como presidente municipal”, acusaron los habitantes.

Desplazados llegan a Motozintla

Ante esto, el Ayuntamiento de Motozintla reportó que, en coordinación con la Secretaría Municipal de Protección Civil, comenzaron los trabajos para apoyar a desplazados que han llegado a ese lugar.

El gobierno municipal señaló que hasta ese municipio de la Sierra Madre de Chiapas, han llegado cientos de pobladores desplazados de Barrio Reforma, municipio de Bejucal de Ocampo, delos Ejidos Palestina y Nueva Victoria, municipio de Amatenango de la Frontera.

Hasta la tarde de este martes, ninguna autoridad municipal, estatal o federa sel ha referido al número de fallecidos en el ataque y tampoco se precisa el número de desplazados que ha dejado la agresión.