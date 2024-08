Sepultan en Nayarit a Aylin Milagros, la niña de 8 años cuyo cuerpo fue retenido por un hospital

Este sábado 17 de agosto fue sepultada en Nayarit Aylin Milagros, una niña de 8 años que falleció por dengue el 15 de agosto pasado, cuyo cadáver fue retenido por el hospital privado donde era atendida, luego de que su familia no pudo pagar más de millón y medio de pesos.

En la comunidad de El Venado, municipio de Ruiz, Nayarit, la familia de Aylin y amistades la despidieron con tristeza y preocupación, esto porque después del sepelio tendrán que iniciar una colecta para pagar 1 millón 519 mil 409 pesos.

La niña estuvo 10 días hospitalizada en el Hospital Puerta de Hierro en Tepic por un diagnóstico de dengue grave, que le provocó complicaciones en los pulmones, los riñones, el cerebro y el corazón.

Inicialmente había sido llevada desde su comunidad hasta la clínica 1 del IMSS también en la capital nayarita, pero debido a su gravedad necesitaba ser trasladada a Guadalajara al hospital de especialidades.

Sin embargo, al no haber espacio en este hospital de Jalisco, su mamá decidió cambiarla al hospital privado para intentar salvarle la vida, aunque diariamente le cobraban miles de pesos por la atención médica que recibía.

Por ejemplo, 771 pesos diarios por el uso del colchón; 6 mil 882 pesos por cada uso de ventilador para respiración artificial, entre otros gastos acumulados.

Su madre, Irma Lidia Rivera Ramos, explicó que el hospital accedió a devolverle el cuerpo de su hija luego de que intervino el gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado, pero con la condición de que tendría que pagar la factura.

Expuso que personal del hospital le dijo que tras el sepelio de su hija acordarían un nuevo saldo en el que podría haber algún tipo de descuento, pero desconoce cuál será la cifra.

Irma Lidia señaló que interpuso una denuncia por la retención del cadáver de su hija, aunque admitió que su intención es pagar, pero solicitó parcialidades porque el hospital le exigió una garantía del 80 por ciento.

“Mi niña estaba tan mal que no pudo atenderla en el IMSS; no había lugar. No tuve opción y la llevé a Puerta de Hierro, porque me dijeron que allí podrían salvarla”, dijo.

La mujer recalcó que no desconoce la deuda, pero indicó que no tiene el dinero, por lo que tendrá que vender su casa y solicitar apoyos.

El gobernador Miguel Ángel Navarro solicitó a la fiscalía estatal que se investigue por secuestro a los administradores del hospital, por lo que en los próximos días podría haber alguna actuación al respecto.