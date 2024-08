Migrante amenaza con aventarse del Puente Internacional II en Coahuila tras ser deportado de EU

Saltillo, Coah.- Un ciudadano venezolano alertó este viernes a las autoridades del Departamento de Aduanas y Control Fronterizo estadounidense (CBP) y al personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) al brincar la malla ciclónica del Puente Internacional II y amenazar con arrojarse al vacío.

El hecho ocurrió esta mañana cuando el hombre identificado como Raúl Alejandro Prieto Palacios, de 29 años, buscaba reingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Un día antes había sido asegurado y deportado al lado mexicano, Piedras Negras, Coahuila.

Esta mañana ingresó a pie por el Puente Internacional II, caminó hasta la guardarraya que limita el territorio entre Coahuila y Texas, y brincó la malla ciclónica que protege el paso peatonal del puente.

De inmediato, cuerpos de rescate de ambos lados de la frontera se movilizaron hasta el punto intermedio, donde se desarrollaba la emergencia, y ordenaron cerrar la circulación pedestre y móvil.

Después de una hora de dialogar con agentes de la Patrulla Fronteriza sin éxito, el hombre fue convencido por Kevin Rodríguez, paramédico del cuerpo de bomberos de Piedras Negras de poner a salvo su vida. “Dijo que buscaba regresar porque su familia se quedó del lado norteamericano, y su hijo está enfermo”.

El ciudadano venezolano entró en razón al saber que desde el lado mexicano y con vida, tenía más opciones de reencontrarse con su familia y regresó al interior del puente, donde fue asegurado por los agentes del INAMI, y trasladado al centro de control migratorio en Piedras Negras, para recibir el apoyo que requiere.

La migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad del año. FOTO: DAMIÁN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

Migración en México aumenta un 193% en la primera mitad de 2024

La migración irregular a través de México se elevó un 193 por ciento interanual en la primera mitad del año, según revelan datos del Gobierno, un fenómeno que se agudizaría ante la incertidumbre electoral de Estados Unidos, advierten activistas de la frontera sur a EFE.

Las autoridades mexicanas reportaron 712 mil 226 “personas en situación migratoria irregular” entre enero y junio de 2024, casi el triple de las 242 mil 928 del mismo periodo de 2023, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En tan solo seis meses, la migración irregular reportada por el Gobierno de México casi alcanza el récord de 782 mil 176 migrantes irregulares que detectó en todo 2023, cuando este flujo subió un 77 por ciento anual.

El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, con 200 mil 289 registrados, lo que implica un aumento del 215 por ciento y más de uno de cada cuatro del total de la migración irregular de 2024, el 29 por ciento.

Le siguen Ecuador (73 mil 615), Honduras (60 mil 260), Guatemala (56 mil 938), Colombia (44 mil 094), El Salvador (41 mil 679), Nicaragua (36 mil 405), Haití (30 mil 476) y Cuba (24 mil 151).

Las detenciones de indocumentados cayeron un 73 por ciento desde el punto más álgido de diciembre hasta los 3.415 reportados el 30 de julio. Fotografía: Especial

Detenciones caen un 73 % en la frontera entre México-Estados Unidos

El aumento de la migración irregular en México contrasta con la caída de los arrestos en la frontera con Estados Unidos, donde las detenciones de indocumentados cayeron un 73 por ciento desde el punto más álgido de diciembre hasta los 3.415 reportados el 30 de julio, según informó la canciller mexicana, Alicia Bárcena, el viernes pasado.

La presión de Washington a México ha crecido ante las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, donde la migración y la frontera común han sido un tema clave.

Pero en el límite de México con Centroamérica la migración no se ha detenido y sus habitantes se sienten rebasados, según comentó Denis Olivera Aguirre, secretario general de la Asociación Impulsora para el Desarrollo de los Mercados en Tapachula, la principal urbe fronteriza.

“Aquí la frontera sur ha sido testigo de cómo se ha vulnerado la soberanía nacional, en el sentido de que han pasado por Tapachula millares de personas que vienen de otros países, migrantes, niños, familias enteras, embarazadas y hemos visto cómo ha crecido este flujo migratorio”, expuso a EFE.

El flujo de personas se eleva pese a los crecientes peligros que afrontan los migrantes en Chiapas. Foto: EFE (Luis Torres/EFE)

Flujo de migrantes se eleva pese a los peligros en la frontera

Además, el flujo de personas se eleva pese a los crecientes peligros que afrontan los migrantes en Chiapas, estado de la frontera sur de México que padece una disputa del crimen organizado para controlar el tráfico de drogas y personas.

“Son demasiados los riesgos que pasamos, los golpes de calor, enfermedades, personas golpeadas y lo más peligroso es la situación que está en el país, los secuestros, sí hay secuestros. (Vamos) un poco con miedo, yo llegué aquí con mis tres niños”, contó a EFE el hondureño Carlos Rivera.

Otros migrantes se debaten entre continuar en Estados Unidos o quedarse en México, donde el Gobierno ha prometido refugio para quienes quieran trabajar en el país, en particular en el sur.

“La cosa está mal en el mundo y uno siempre va a buscar dónde está mejor o no, yo me radicaría en México, mi objetivo no es México, pero me siento seguro”, expuso un ciudadano de República Dominicana que omitió su nombre por temor a las autoridades migratorias.

Persecución a migrantes en México

El activista mexicano Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana (CDH), quien suele acompañar a los migrantes en la frontera sur, consideró insuficiente el trabajo del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

También advirtió de un persistente aumento migratorio ante la crisis en otros países, como la política en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro asevera que ganó la reelección pese a las denuncias de fraude de la oposición.

“Hay una persecución en Venezuela, siguen los problemas en Cuba, siguen los conflictos en África que están haciendo que muchos compañeros (huyan), en Haití no cesan los problemas y por lo tanto la migración se ha incrementado”, señaló en una entrevista.

* Con información de EFE