¿MC y Máynez debieron cancelar mitin? Conagua advirtió que habría fuertes vientos en NL

Después de que el mitin de Jorge Álvarez Máynez provocara la muerte de al menos nueve personas, ya que fuertes vientos tiraron el templete donde el candidato realizaba un acto de campaña, Samuel García, gobernador de Nuevo León, justificó este jueves 23 de mayo que el pronóstico del clima ‘los tomó por sorpresa’.

En conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León argumentó que el acto de campaña de Máynez fue realizado, ya que no había un pronóstico de fuertes rachas de viento o una tormenta: “Esto nos tomó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que no podíamos dar crédito de lo sucedido”.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su comunicado de las 18:00 horas de ayer jueves, había advertido que en el horario de las 6 a las 9 de la noche habrían fuertes vientos y descargas eléctricas.

“Se pronostican chubascos, lluvias puntales fuertes y descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, Tamaulipas y San Luis Potosí”, detalló la dependencia.

Además, entre las anotaciones que incluía el reporte de la Conagua, se informó que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios, también se pronosticó la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, además de que las lluvias fuertes provocarían el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones.

Este miércoles los fuertes vientos ocasionaron la caída del escenario en el que se encontraba el candidato de Movimiento Ciudadano y de otras estructuras metálicas. Los videos difundidos a través de redes sociales captaron el momento en que Jorge Álvarez Maynez sale corriendo, mientras se escuchan gritos de los participantes en el mitin y también de los asistentes.

Hasta el momento se han contabilizado 9 fallecidos, entre ellos un menor de edad: 4 personas murieron en el evento, 3 en la clínica y 2 en el Hospital Universitario. Además de que en total fueron hospitalizadas 121 personas, de los cuales 94 ya fueron dados de alta; 25 pacientes permanecen en la clínica en espera de la valoración de sus heridas y 8 de ellos están en cirugía.

Samuel García promete fondo para víctimas que acudieron a mitin de Máynez

El gobierno de Nuevo León también anunció la creación de un fondo para las víctimas que asistieron al mitin de Movimiento Ciudadano, el cual se realizó en el municipio de San Pedro Garza García.

Samuel García informó que los familiares de las víctimas del accidente recibirán apoyo en gastos funerarios y una indemnización para los lesionados, además de que habrá una cobertura universal para los heridos, ya que el gobierno estatal apoyará con los gatos de las cirugías, rehabilitación, sillas de ruedas, bastones, medicamentos y apoyo psicológico para quienes lo necesiten.

“No van a gastar un solo peso. Es para que puedan cubrir sus gastos mínimos, de aquí a que se reincorporen a la vida laboral o estén de pie y haya pasado esta tragedia. Vamos a continuar con el seguimiento, el gobierno va a apoyar en todo lo relacionado con la manutención, becas a menores que hayan perdido a sus padres”, agregó el mandatario estatal.