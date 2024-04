Galilea García, candidata trans de MC en Guanajuato, huye de México por intento de asesinato

En Guanajuato, a la fecha ya suman cuatro candidatos a puestos de elección popular que denuncian haber sido amenazados.

Las primeras en denunciar amenazas fueron Alma Alcaraz Hernández, la candidata de Morena, PT y Partido Verde a gobernadora de Guanajuato, y Cinthia Teniente Martínez, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Villagrán.

En las últimas horas, Zurey Galilea García, la activista trans mejor conocida como ‘La Chicle Mambo’ y quien sería candidata a diputada local suplente por Movimiento Ciudadano, denunció que tuvo que huir de México después de sufrir un intento de asesinato en la ciudad de León.

Pero también Fidel Armando Ruiz Ramírez, el candidato independiente a presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, denunció que fue amenazado.

Estas denuncias sobre amenazas se hicieron públicas tras el crimen de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, que fue asesinada el 01 de abril de 2024, en el primer día de campaña.

Esto dijo Zurey Galilea sobre el intento de homicidio en su contra

En días pasados, Zurey Galilea García, la activista conocida como ‘La Chicle Mambo’, fue víctima de un intento de homicidio.

Ella fue postulada por el Partido Movimiento Ciudadano como candidata a diputada local suplente por uno de los distritos del municipio de León.

Zurey Galilea García dijo a medios locales que el intento de asesinato del que fue víctima podría estar relacionado con esa postulación a un cargo de elección popular.

‘La Chicle Mambo’, relató que los hechos ocurrieron el miércoles 27 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato.

“Estaba yo platicando, se me acercaron varias señoras por el tema de los apoyos que yo estaba otorgando y (en ese momento) llega un cholo y me encañona con una pistola e intentó disparame tres veces”.

“Gracias a Dios la pistola no detonó, se le trabó y lo único que hice me quedé en shock, cuando yo reacciono una señora me dice ‘te quisieron matar’”, relató la activista trans.

Zurey Galilea García platicó que tras el atentado, se dirigió a su casa, pero se percató que su vivienda había sido allanada, por lo que decidió trasladarse junto con su familia a la zona centro de la ciudad para estar en un lugar abierto.

Informó que junto con su familia fue canalizada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB.

La activista dijo que las autoridades de Guanajuato le pidieron no hacer público lo que le pasó, con el argumento de “no entorpecer las investigaciones”, sin embargo, este martes decidió romper el silencio, ya que sujetos desconocidos la volvieron a buscar en su domicilio.

“Las autoridades no me dejaban hablar que porque no tenía que hablar porque iba a entorpecer las investigaciones, yo veo que por otro lado no era eso sino por el tema electoral, no querían que se supiera lo mío ya que en el estado de Guanajuato ha habido más muertes, una de ellas fue la candidata (Gisela) Gaytán que la mataron días después que intentan asesinarme a mí”.

“Yo quería hacerlo público pero me decían si lo haces público vas a entorpecer las investigaciones, pero si no lo hago público y si no agarran a nadie y si a mi caso le dan carpetazo y no pasó nada, la gente no se va a enterar qué pasó”, declaró a la prensa.

Zurey Galilea García tuvo que salir de Guanajuato escoltada por guardias nacionales, y refugiarse en algún punto fuera de México para proteger su vida.

En la entrevista, la activista trans dijo que desde diciembre del 2023 comenzó a recibir amenazas por su trabajo altruista en el comedor comunitario de la colonia Brisas del Campestre.

Refirió que en las amenazas que recibió por teléfono y a través de redes sociales le exigían “que parara mi pedo porque me iba a matar por el activismo que estamos haciendo. Es a raíz de la visibilidad que hemos dado en el Centro Social Comunitario. Tuve dos amenazas hacia mi persona, una fue en diciembre, me hablaron por teléfono y por Facebook y la otra fue hace como un mes que me amenazaron de muerte”.

Las amenazas contra Fidel Ruiz, candidato en Juventino Rosas

Fidel Armando Ruiz Ramírez, el candidato independiente a presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, denunció que recibió amenazas tras iniciar su campaña proselitista.

El candidato aprovechó sus redes sociales para hacer del conocimiento público las amenazas recibidas.

“Tristemente, hace un par de días fuimos amenazados, por lo cual solicitamos ya protección, más que nada para la gente que me acompaña en campaña, giré un oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expresó el candidato a través de un video que difundió en redes sociales.

El candidato ciudadano dijo que solicitó protección del gobierno federal porque desconfía de las autoridades de Guanajuato.

De acuerdo al candidato, el oficio de petición va dirigido a Rosa Isela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y pide realizar las acciones necesarias a efecto de que se gestione con autoridades competentes los servicios de seguridad para él y su equipo de campaña.

“El motivo del porque se realiza la solicitud directamente a su persona, es debido a los hechos ocurridos en nuestro estado donde el riesgo de inseguridad y violencia es muy alto y a la falta de confianza en las Fuerzas de Seguridad Pública del mismo Estado. Confiado de qué recibiré la protección solicitada, quedo de usted como su atento y seguro servidor”, señala el documento de petición firmado por el candidato independiente.

Fidel Armando Ruiz fue regidor de Morena en el Ayuntamiento 2018-2021 de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Posteriormente se salió de las filas de la 4T y comenzó su proyecto político para buscar ser presidente municipal por la vía independiente; logró su registro con la planilla ‘Por un Juventino Rosas Mejor’ tras conseguir mil 922 firmas de apoyo.

Es un empresario dedicado al ramo de las funerarias, desde las cuales ha hecho un gran activismo social.

Juventino Rosas es uno de los municipios que sirven de bastión para el Cártel de Santa Rosa de Lima de José Antonio Yepez Ortiz alias ‘El Marro’.

De acuerdo con autoridades electorales, hasta el momento han recibido 62 solicitudes de protección para candidatos, mismas que se están atendiendo de acuerdo a los protocolos establecidos por las instancias estatales y federales.

Candidatas de Morena también piden protección en Guanajuato

El pasado viernes 5 de abril, la candidata de Morena a gobernadora de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, y la candidata morenista a presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Martínez, informaron que ya interpusieron denuncias penales por las amenazas que recibieron posterior al asesinato Gisela Gaytán.

Alma Alcaraz denunció que a través de redes sociales recibió dos amenazas.

La candidata dijo que uno de los mensajes fue publicado en un perfil de Facebook bajo el nombre de Diego Sánchez, y decía: “Sigue usted candidata a gobernadora. Cuídese no se vaya a sorprender. Usted es la que sigue de la lista, señora Alma Alcaraz. Así que usted sabe si sigue”.

Alma Alcaraz denunció que más tarde se publicó en otro perfil con el nombre de Diego Sánchez Gaytán otra amenaza directa con su fotografía y la de Cinthia Teniente junto con un lazo negro, y con el siguiente mensaje: “Las que siguen y están en la lista de los gatilleros son ellas y aquí en Guanajuato van por ellas”.

La candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde a la gubernatura, dijo que frente a estas amenazas, ella y Cinthia Teniente interpusieron dos denuncias penales.

Una, la interpusieron en la Fiscalía General de la República (FGR) y la otra en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.