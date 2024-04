Turistas quedan varados en una estación del Tren Maya por siete horas: ‘Nos quitaron la ilusión’

El video de unos turistas que quedaron varados en la estación del Tren Maya se hizo viral en redes sociales, donde denunciaron que llevaban siete horas esperando el transporte, cuando les notificaron que se cancelaría su viaje.

En entrevista para Grupo Imagen, Jorge Regalado, promotor de viajes y uno de los afectados, detalló que él junto a un grupo de 38 personas, algunos provenientes de Nayarit y otros del Estado de California y Arizona, se vieron afectados por la cancelación del servicio en el Tren Maya.

“La mayoría veníamos con la ilusión de subir al Tren Maya, teníamos programado para le día lunes pasado hacer un recorrido en la ruta Mérida-Cancún, el horario era a las 14:00 horas, nosotros llegamos en tiempo y forma cuando nos empezaron a decir que el tren venia retrasado por cuestiones técnicas y que en 20 minutos llegaba, horas después nos dijeron que se había cancelado el viaje”, dijo Jorge Regalado a la periodista Azucena Uresti.

Asimismo, el pasajero explicó que pese a que los vacacionistas pidieron ayuda al personal del Tren Maya para trasladarse hasta Cancún, el particular se negó a brindarles opciones debido a que no estaba en sus manos darles una solución.

“No nada más éramos nosotros, era un grupo grande el que también se vio afectado, había como 60 personas que íbamos a viajar en el tren en ese momento, de mi grupo incluso hubo personas que de tanto estrés y tanta desesperación su salud se vio afectada”, comentó.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 1 de abril, cuando viajeros denunciaron que después de que les cancelaran su viaje y quedaran varados, no contaban con otro vehículo que les ayudara a trasladarlos a su destino.

“Jamás nos subimos al tren, fue a base de presiones que conseguimos que nos trasladaran en autobús pero hasta las 21:30 horas, nosotros llegamos a Cancún a las 02:00 horas. Había gente que iba hasta Isla Mujeres y a esas horas ya no encontraban ferri, tuvieron que pasar la noche en la central en donde nos dejaron. Nos echaron a perder el viaje”, explicó.

También recalcó que el personal les brindó un formato para que pudieran recuperar su dinero, sin embargo, sería devuelto dentro de 15 a 30 días hábiles.

“Nos dieron un formato para el rembolso pero en ese momento no podían regresarnos el dinero, teníamos que mandarlo por Internet y de 15 a 30 días teníamos una respuesta, esa era la solución que nos proponían”.

En el video se muestra a Juan Regalado en la estación del Tren Maya, donde, junto a gente enfurecida, indicó lo sucedido mientras que los usuarios a su alrededor gritan a las autoridades correspondientes que les brinden una solución.

“Llevamos casi siete horas esperando el Tren Maya (...) no sé por qué y de repente nos dicen se cancela y que nos van a rembolsar dentro de 15 días. Y aquí es una estación donde no hay camiones, no hay absolutamente nada ,estamos en medio de la nada, nos dicen váyanse ahí arréglenselas como pueda”, dijo en el clip.

Tren Maya se descarrila en Yucatán

No obstante, este no es el único problema que se ha registrado en el Tren Maya, ya que en días anteriores se reportó el descarrilamiento de un vagón del tren en la estación de Tixkokob, en Yucatán, cuando el tren iba en el trayecto de Campeche hacia Cancún.

Aunque no se reportan heridos ni daños graves en el vagón, la situación ha avivado el debate sobre la calidad de los materiales utilizados en la construcción del Tren Maya, especialmente en lo que respecta al balasto de los durmientes, que según reportes previos, podrían haber sido de mala calidad.

El Tren Maya ha recibido críticas por parte de especialistas en medio ambiente y activistas en varias ocasiones, desde antes de que iniciara su construcción.

Apenas en febrero, una serie de auditorías de Fonatur revelaron que el Tramo 5 del Tren Maya no ha cumplido con los planes de mitigación ambiental, lo que quiere decir que no se ha hecho nada por el manejo de los ecosistemas de flora y fauna. Además, se ha atentado contra la conservación del suelo y no hay plan de reforestación.

*Con información de Quadratín