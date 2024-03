Marchan trabajadores de la Fiscalía en Chilpancingo; exigen se vayan los militares

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado e integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), marcharon por las principales calles de Chilpancingo para exigir la salida de todo el personal militar que llegó con la exfiscal Sandra Luz Valdivinos Salmerón, a quienes acusaron de tener un trato déspota contra todo el personal.

La marcha inició en la explanada central de esta ciudad, y partieron hacia el sur, sobre calles del centro y continuó hasta avenida Lázaro Cárdenas, para llegar al Congreso local.

Los manifestantes marcharon con una lona al frente con la leyenda ¡No al acoso laboral, no a cambios de adscripción! ¡Fuera Fiscal!

En entrevista, la representante del SUSPEG, Ana Yasmín Acosta Díaz, denunció que a pesar de la destitución de Valdovinos Salmerón, siguen laborando por lo menos 15 militares en puestos directivos al interior de la Fiscalía, de quienes aseguró siguen afectando a los trabajadores con represalias como cambios de adscripción, lo que afecta principalmente a los trabajadores supernumerarios, quienes tienen los sueldos más bajos, y no les permite su economía cambiar de ciudad para seguir laborando.

Agregó que la exfiscal despidió a más de 500 trabajadores sin ninguna justificación, lo que atenta contra los derechos laborales del personal tanto administrativo como operativo.

En la marcha participaron por lo menos mil trabajadores, no sólo de la Fiscalía General del Estado, sino también de varias secciones del Suspeg, quienes reclamaron que también han sido afectados “porque nos retrasaron varios beneficios de octubre a la fecha, y no han cumplido con varias minutas firmadas, que no han sido respetadas hasta hoy”.

Tras la marcha, los trabajadores dieron inicio a un paro laboral, y aseguraron que no regresarán a trabajar hasta que se dé solución a sus demandas, entre las que también se encuentran que haya un trabajo de limpieza y orden en las oficinas que fueron afectadas por la incursión violenta de normalistas de Ayotzinapa, quienes recientemente lanzaron petardos contra esas instalaciones, donde se rompieron vidrios y fueron incendiados varios vehículos oficiales y particulares.

La exfiscal Valdivinos Salmerón fue destituida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pasado 14 de marzo, al igual que los secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Reynoso Núñez y Rolando Rivera Solano, respectivamente, ocho días después de que elementos de la Policía del Estado dispararan contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y uno de los jóvenes perdiera la vida

Más tarde, se informó que uno de los policías involucrados en esos hechos se dio a la fuga, lo que generó una incursión violenta y protesta por parte de normalistas de Ayotzinapa, quienes lanzaron petardos y bombas molotov contra el edificio de la Fiscalía General del Estado, lo que registró un saldo de 16 policías lesionados y por lo menos una decena de autos oficiales y particulares incendiados.

Tras la remoción de la Fiscal, hecho que fue notificado por la jefa del Ejecutivo estatal al Congreso local, quedó como encargado de despacho Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, quien rindió protesta de ley al interior de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mismo que cinco días después, la noche de este martes 19 de marzo, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, por no cumplir con el requisito de edad mínima para ocupar ese cargo, que es de 30 años.

La titularidad de esa dependencia ahora está a cargo de Gustavo Romero Salas, Vicefiscal de Prevención y Seguimiento, en tanto el Congreso local designa al nuevo o la nueva fiscal General del Estado, para lo cual ya emitió la convocatoria correspondiente.