Atacan a periodista Yolanda Caballero tras denunciar a alcaldesa de Tijuana

Yolanda Caballero, periodista de Tijuana, fue víctima de un ataque contra su vehículo la tarde de este jueves 1 de enero, cuando se encontraba realizando una entrevista en el fraccionamiento Loma Dorada.

Un hombre que caminaba por la banqueta donde estaba la unidad de la reportera, se acercó para impactar la ventana del pasajero, tras varios intentos quebró el cristal para después aventar una botella con gasolina que provocó que se incendiara la parte delantera de la unidad.

Tras el hecho, el sujeto abordó una camioneta que se orilló para recogerlo y huir de la escena de la agresión, hechos que se registraron en una cámara de grabación.

Fueron los propios vecinos del fraccionamiento Loma Dorada los que auxiliaron a Caballero para mitigar el fuego.

La periodista, apuntan los testigos, se mostró temerosa y preocupada por el ataque directo, del cual no salió herido nadie.

Caballero denunció el pasado miércoles 31 de enero a través de su cuenta de Instagram que se sentía vulnerable luego que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero le recriminara su presencia en un evento público.

“El martes 30 de enero fui injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, lo que me hizo sentir vulnerable y expuesta, como lo he hecho durante los últimos años me presenté en un evento público fuera de Palacio Municipal para ejercer mi derecho al libre ejercicio periodístico”, narró Yolanda Caballero en su publicación.

“Esa mañana sufrí la segunda agresión en menos de quince días por parte de la alcaldesa de esta ciudad fronteriza; todo empezó cuando un ciudadano que jamás había visto en la vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive, entonces en un ataque directo hacía mí y al oficio que ejerzo la funcionaria me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y me colocó en la mira de todos: Viene con Yolanda, que gusto”, advirtió la periodista en su video.

Esta última consideró que las palabras de la alcaldesa son un ataque sin sustento que la coloca en una situación de vulnerabilidad ante el poder político, al ser Montserrat Caballero la máxima autoridad en la ciudad.

Hasta el momento no se ha dado con los responsables del ataque efectuado en contra de Yolanda Caballero, reportera de Tijuana con más de una década de labor periodística.