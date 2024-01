Atrapan a Raymundo ‘N’, exalcalde de Toluca: ¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

El expresidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, fue ingresado al penal estatal de Almoloya de Juárez a las 10:31 horas de este jueves. Esto luego de que por 55 días estuvo a “salto de mata”, evadiendo una orden de aprehensión en su contra por el probable delito de secuestro exprés en su modalidad de extorsión cometido en agravio de su ex suegro y padre de Viridiana, ex esposa y denunciante del priista.

Raymundo Martínez fue detenido la madrugada de este jueves 18 de enero. La captura ocurrió en un departamento ubicado en la colonia Lindavista, en la capital del país, posteriormente, fue llevado a una valoración médica con un médico legista y se alistó su traslado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, durante las primeras horas de hoy.

También en las instalaciones judiciales de la capital mexiquense, el ex edil priista fue llevado ante un médico legista, a la par que lo esperaba una unidad blindada a la que fue trepado para su traslado a la cárcel estatal.

En todo momento, el también exsecretario de Educación y Movilidad en pasadas administraciones priistas del Estado de México, fue custodiado por efectivos ministeriales.

¿De qué es acusado Raymundo Martínez Carbajal?

Viridiana Rodríguez Rico, ex presidenta del DIF municipal de Toluca, ha explicado que su ex marido Raymundo Martínez Carbajal ejerció durante 12 años y en su contra, violencia física, emocional y sexual. De ello, afirmó en noviembre pasado que cuenta con una carpeta de investigación ‘congelada’ en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Como parte de las acusaciones, Viridiana señaló que Martínez Carbajal, como presidente municipal de Yoluca, mandó a detener a su padre quien fue ingresado a galeras municipales.

A partir de esta acción, Viridiana salió en redes sociales para señalar a su ex esposo de maltrato físico, violencia familiar y presuntos abusos de tipo sexual cometidos durante 12 años.

Hay tres detenidos por complicidad con Raymundo Martínez

Hay tras las rejas tres de los excolaboradores del edil.

Por el probable delito de secuestro exprés, en semanas pasadas elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturaron para su posterior vinculación a proceso a Andrés, quien fuese coordinador de asesores del priista hoy imputado, de igual forma, ha quedado en la misma prisión de Santiaguito, Aldo Federico, ex secretario particular de Andrés y la misma suerte corrió el jefe policiaco Saúl, quien por órdenes de Martínez Carbajal, detuvo a su mismo ex suegro para meterlo a las galeras municipales de Toluca.

Es de referir que otros tres ex colaboradores de Martínez Carbajal evaden la acción de la justicia, aunque también son buscados por la fiscalía mexiquense.

¿Qué pasa si el expresidente municipal de Toluca es hallado culpable?

El abogado de Viridiana, Octavio Ortega, manifestó que, de ser hallado culpable, el o la juez que llevara el caso podría dictar una sentencia condenatoria de entre 50 y 90 años, pues tan solo el delito de secuestro exprés se agrava por haber sido servidor público.

“Ahora que el juez lo vincule a proceso y valore las pruebas que son idóneas para vincularlo a proceso. Viridiana ya tiene conocimiento, su sentimiento es de tristeza, enojo, pues fue su esposo, pero lo que hizo fue algo grave, son sentimientos encontrados, no fue gusto porque fue su esposo pero solito se buscó esa situación”, manifestó el abogado defensor.