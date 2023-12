VIDEO: Incendio en subestación de CFE provoca mega apagón en Los Mochis, Sinaloa

Incendio en subestación de CFE en Los Mochis, Sinaloa, no dejó ninguna víctima que lamentar. (Foto: Bomberos de Los Mochis).

Un incendio en uno de los transformadores de la Estación Mochis 1 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocasión un mega ‘apagón’ que afectó a la mitad de la población de Los Mochis y un sector del puerto de Topolobampo.

El incendio inició a las 20:30 horas y fue controlado una hora después por elementos de bomberos de la estación Mochis. Afectó a unos 150 mil habitantes de la ciudad y a otros 30 mil del puerto de Topolobampo.

No se afectaron actividades comerciales o industriales, según reportan autoridades de protección civil de Los Mochis.

El siniestro ocurrió en la subestación de la CFE ubicada en la colonia Rosendo G. Castro y de inmediato se suspendió la energía eléctrica en las colonias, Las Mañanitas, el Realito, La Peña y la Rosendo G. Castro.

Los bomberos controlaron el incendio a las 21:30 horas, pero el servicio de energía se reanudó paulatinamente, primero en el sector norte de Los Mochis y luego en el puerto de Topolobampo que se ubica a 25 kilómetros de la ciudad.

Los bomberos y las autoridades de Protección Civil no reportan consecuencias lamentables; sin embargo, no han establecido la causa del incendio, solo expusieron que inició en un transformador, pero no se extendió a las demás instalaciones de la CFE.

Un fuerte incendio se registra en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad ( #CFE) en #LosMochis 🔥; el hecho provocó apagones en diversos sectores asi como en comunidades de #Ahome. pic.twitter.com/RjHkt0ryBS — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 30, 2023