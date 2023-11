Costo de la autopista México-Cuernavaca: ¿Cuánto cobrará la caseta con el nuevo aumento?

¿Planeas viajar a la Ciudad de la Eterna Primavera en este puente? Prepara una ‘lanita’ extra porque a partir de hoy 15 de noviembre la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca te saldrá más ‘cariñosa’.

Desde las 00:00 horas de este miércoles, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento a casi todas las casetas de cobro del país, además de los puentes concesionados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El incremento fue del 3 por ciento, con el propósito de que “este ajuste permita que los recursos recaudados por peaje se empleen para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación de los tramos operados en beneficio de la población”.

Cerca de 19 carreteras y puentes subieron los precios de sus casetas de cobro a partir de hoy 15 de noviembre, por lo que si aún no sabes cuáles son los precios de las nuevas tarifas, a continuación te las compartimos.

¿Cuánto cuesta la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca con el incremento?

La autopista México-Cuernavaca ahora tendrá un costo de 140 pesos para carros y 70 pesos para motos. Hasta hace unas horas, las casetas cobraban 136 pesos y 68 pesos, respectivamente.

Esto significa que el aumento fue de 4 pesos para autos y 2 pesos para motocicletas; sin embargo, dependiendo el vehículo pueden variar los precios.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el aumento a la tarifa en casetas de cobro anunciado por Capufe no aplicará para Acapulco.

AMLO explicó que no estaba enterado del aumento, por lo que, en todo caso, estos no deberían ser más que un ajuste a la inflación: “Allá (en Acapulco) no se cobra, ni se va a cobrar. Ningún aumento por encima de la inflación y en Acapulco no vamos a cobrar”.

Ante esto, destacó que la prioridad del Gobierno es ayudar al puerto tras el paso devastador del huracán ‘Otis’. “Estamos ayudando a Acapulco como nunca y lo vamos a seguir haciendo”, recalcó.

Capufe 2023: ¿Cómo quedan los precios de las casetas en México con el aumento?

De acuerdo con Capufe, en al menos 19 carreteras se manejarán los siguientes precios: