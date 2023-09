Capturan a Allan ‘N’, presunto feminicida de Ana María, hija de Ximena Céspedes

Allan Gil Romero, acusado por su probable intervención en el feminicidio de la joven Ana María Serrano Céspedes, de 18 años, fue detenido, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía ha confirmado que: ‘detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Allan “N”, investigado por su probable intervención en el feminicidio de la víctima de iniciales A.M.S.C., registrado el 12 de septiembre pasado en el municipio de #Atizapán’.

El crimen habría ocurrido el pasado martes 12 de septiembre en su casa en Atizapan, según informó Ximena Céspedes, madre de la víctima y columnista de El Financiero. Céspedes señaló que Allan era ex novio de su hija, y pese a su detención temen por su integridad.

“No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a casa, y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México”, dijo.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Allan "N", investigado por su probable intervención en el feminicidio de la víctima de iniciales A.M.S.C., registrado el 12 de septiembre pasado en el municipio de #Atizapán. pic.twitter.com/zwHd09Zn45 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 18, 2023

Ana María Serrano Céspedes recién había entrado a la carrera de Medicina, según informó su madre. Dijo además que en estos días sus familiares y amigos han despedido a la joven, y una de las interrogantes comunes ha sido el “¿y si hubiera...?”.

Enfatizó en pedir justicia para Ana María a la espera de que las autoridades resuelvan el caso, no exista impunidad y su presunto feminicida no quede libre.