Bloquean la México-Cuernavaca en plenas fiestas patrias: ¿Qué tramos son afectados?

La mañana de este 15 de septiembre, manifestantes bloquearon la autopista México-Cuernavaca, lo cual ha afectado a miles de automovilistas que planean pasar las fiestas patrias en la ciudad de la eterna primavera.

De acuerdo con primeros reportes, las personas que bloquearon la carretera denuncian falta de agua, por lo que exigen el abasto de pipas que venía proporcionando SACMEX.

Para solucionar la demanda, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y SACMEX ya acudieron al punto para dialogar con los manifestantes.

#Manifestación | Sobre el bloqueo en la vialidad de la caseta México Cuernavaca, alcaldía Tlalpan, personal de #SECGOB y #SACMEX atienden a manifestantes. pic.twitter.com/xUinmuO2J9 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 15, 2023

Tramos afectados por bloqueo en la México-Cuernavaca 15 de septiembre

De acuerdo con el C5 de la Ciudad de México, los inconformes obstruyeron el paso en ambos sentidos de la caseta de cobro de Tlalpan, a la altura de Manzano, colonia Viveros de Coactectlán.

Aproximadamente, la afectación inicia desde viaducto y calzada de Tlalpan, por lo que se pide a los conductores tomar sus precauciones. Además, autoridades capitalinas recomendaron como alternativa vial utilizar la carretera federal México-Cuernavaca.

Incluso, aseguran que una segunda opción es utilizar el segundo piso de Periférico, aunque ‘se corre el riesgo’ de que los manifestantes lleguen a este punto.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Cierre a la circulación en ambas direcciones por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) September 15, 2023

