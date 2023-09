Violencia en Tamaulipas: Atacan a balazos caravana en la que iban 20 estadounidenses

Un grupo armado atacó a balazos una caravana de al menos 20 ciudadanos y residentes de Estados Unidos que transitaban por la madrugada por el poblado Los Guerra en Miguel Alemán, Tamaulipas, lesionando a tres personas por arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, un vehículo con blindaje artesanal, conocido como monstruo, les cerró el paso chocando a la caravana de dos unidades (una Van y una camioneta Pick Up) que circulaba a la altura del ángel en Los Guerra, comenzando a dispararles.

Los ciudadanos llamaron al 911 para solicitar auxilio, arribando al lugar elementos del Ejército Mexicano, además de personal de Protección Civil, quienes brindaron atención y trasladaron a los heridos al puente internacional Roma-Miguel Alemán, donde ya esperaban ambulancias que los trasladaron a recibir atención médica a hospitales de esa ciudad texana.

De manera extraoficial se conoció que se trató de ciudadanos de Estados Unidos y residentes de ese país que viajaban a México, aunque se desconoce por qué decidieron viajar de madrugada.

#Actualización



De las 9 personas reportadas inicialmente, aclaramos que 3 fueron lesionadas por arma de fuego y 6 más atendidas por crisis nerviosa. https://t.co/NQzzvnadHD — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 9, 2023

¿Quiénes son los heridos por el ataque en Tamaulipas?

En el grupo resultaron heridos Orlando Adrián Sánchez de 61 años, Alberto Aguilar Rangel de 76, María Rosario Fuentes Torres de 68, José Aguilar de 71 años de edad, todos ciudadanos norteamericanos.

También Carolina Osorio Castro de 32 años, Alberto Aguilar Rangel de 76 años, María Rosario Fuentes Torres de 68 y José Aguilar de 71 años de edad, quienes fueron atendidos por las heridas sufridas, al menos cuatro de ellos se reportaban graves.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó después del mediodía el hecho. “El reporte fue recibido a la Línea de Emergencias 911, y unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) así como unidades médicas de Protección Civil Municipal, atendieron la situación. Los civiles heridos fueron trasladados para ser atendidos por personal médico y trasladados a Estados Unidos”.

En un reporte posterior, la Vocería corrigió aclarando que solo tres personas fueron lesionadas por armas de fuego y seis atendidos por crisis nerviosa.

El alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, ha denunciado el éxodo de familias de Los Guerra, debido a los constantes enfrentamientos en la zona de grupos criminales.

“No tenemos el dato exacto, pero sí te aseguro que más de 50 familias han tenido que salirse de Los Guerra”, señaló en entrevista el munícipe, quien confirmó que la causa es el recrudecimiento de la inseguridad, “se van las familias porque no se sienten seguras, no se sienten tranquilas y no quieren correr el riesgo”.

Recientemente, la administración municipal implementó el programa “Reconstruyendo los Guerra”, con el que buscan apoyar a las familias de la zona, haciendo recorridos casa por casa para saber cuántas familias han tenido que emigrar por motivo de la violencia y reconstruyendo algunos lugares que han sido afectados por los enfrentamientos entre los grupos criminales.