¡35 años de lucha! Suprema Corte despenaliza el aborto en Aguascalientes

Tras meses de lucha, este 30 de agosto la marea verde sumó otra victoria: ahora fue en Aguascalientes, donde ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo oficial la despenalización del aborto gracias a un amparo presentado por diversas asociaciones civiles.

Fue la primera sala de la SCJN la que invalidó los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes al declararlos inconstitucionales porque criminalizaban a mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo fue interpuesto en conjunto por las asociaciones civiles “Cultivando Género”, “Morras Help Morras”, “CECADEC”, “TERFU” y “GIRE”, desde donde constantemente se hacen labores jurídicas sin fines de lucro en aras de la lucha feminista.

Angélica Contreras, quien es parte de la organización Cultivando Género, destacó que lo sucedido hoy en la Corte fue histórico y fue también el “resultado de más de 35 años de lucha, de trabajo, de insistencia, de organización, de terquedad de muchísimas mujeres”.

“A nosotras nos toca ahora dar la cara, pero esto no hubiera sido posible si no hubieran estado muchísimas mujeres antes haciendo un trabajo increíble por los derechos de todas”, agregó.

¿Qué dijo la Suprema Corte?

La activista y feminista explicó lo que pasó hoy en la SCJN fue que se declaró inconstitucional que dede el Código Penal del Estado de Aguascalientes criminalice a quien decide abortar.

“Ahora el Congreso tiene que hacer una reforma para derogar estos artículos -los que criminalizaban a las mujeres que abortaban-, pero si el Congreso local -de mayoría panista- no lo hace aún así es ya inconstitucional. Si el Congreso no quiere acatar la orden de la Corte, no importa, ya es inconstitucional”, añadió.

Angélica Contreras también explicó que este tipo de fallos son un paso más para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre su sexualidad, así como decidir el momento en el que quieran ser madres.

Mujeres criminalizadas en Aguascalientes

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan sólo entre enero y julio del 2023 la Fiscalía ya ha abierto 8 carpetas de investigación por casos de “aborto”. En el 2022 fueron otras 12 mujeres las que fueron criminalizadas e investigadas por “aborto”.