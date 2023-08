Papá de joven desaparecido en Jalisco asegura que diario arregla el jardín para ‘cuando regrese’

Armando Olmeda, papá de Roberto -uno de los jóvenes que desapareció el pasado fin de semana en Lagos de Moreno, Jalisco-, aseguró que no ha querido ver las noticias o los videos que circulan en redes sociales porque ‘se quiere mantener fuerte’.

“Quiero permanecer fuerte porque tengo la esperanza de que va a venir”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este martes 15 de agosto.

El padre de Roberto afirmó que la Fiscalía de Jalisco aún no le ha proporcionado ni a él ni a los demás familiares de los jóvenes desaparecidos los avances en la investigación, sólo “nos dicen que están chambeando, que llevan avances, que no nos pueden decir nada”.

Ante esto, reiteró que aún no tiene la certeza de cómo desapareció su hijo, por lo que, dijo, no hace responsable a nadie “porque no lo sé, yo lo sigo buscando, lo sigo esperando”.

También lamentó no poder brindar más información e incluso afirmó que las autoridades de Jalisco no les han prohibido “nada, yo puedo decir lo que quiera”.

Por último, Armando Olmeda recordó que las clases ya iniciaron este lunes y su hijo no asistió a la escuela: “ya faltó a una clase”. Por ello, reafirmó que tiene la esperanza de que regrese con vida ‘su muchacho’.

“Me encuentro aquí, afuera de mi casa y estoy regando el jardín para que venga y lo veamos”, agregó.

Este lunes, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruíz explicó que los muchachos iban en dos carros y no en uno solo, como se mencionó en un inicio.

El auto asegurado fue encontrado cerca del mirador, en la comunidad de San Miguel: “El vehículo estaba estacionado en condiciones aparentemente normales, regulares; muy próximo a la zona donde se dice que los vieron por última ocasión”.

El papá de Uriel señaló que el sitio donde se localizó el vehículo era un punto de reunión que comúnmente utilizaban los cinco jóvenes para platicar. El otro coche, el Volkswagen Jetta, de color café no ha sido localizado.

¿Qué sabemos de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno?

Las víctimas desaparecieron cuando se dirigían a la casa de Diego, según relató su hermana Malli en redes sociales. Previo a su desaparición, Diego envió un último mensaje el pasado viernes. Escribió que se encontraba en camino a su casa; sin embargo, ya no leyó el mensaje que le enviaron como respuesta.

El caso de los cinco jóvenes se dio a conocer el domingo pasado. Familiares de las víctimas salieron a las calles de Lagos de Moreno para exigir la aparición con vida de las víctimas.

Los cuerpos de los jóvenes coincidieron con los que aparecen en un video en el que se les ve maniatados y tirados boca abajo. Dicha grabación muestra presuntamente a Jaime Adolfo Martínez, uno de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos, golpeando a sus amigos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los desaparecidos son: Dante Hernández, Roberto Olmeda, Diego Lara y Uriel Galván, quienes habrían sido secuestrados por presuntos miembros del ‘MZ’, facción perteneciente a Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Con información de Juan Carlos Huerta