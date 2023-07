Familias de Chimalhuacán, en riesgo de perder sus casas por derrumbes: ‘es todo nuestro patrimonio’

Chimalhuacán, EDOMEX.- Las familias que viven en la zona donde el pasado martes algunas casas resultaron dañadas tras el desgajamiento de una parte del cerro, en Chimalhuacán, continúan en riesgo de que un nuevo reblandecimiento de tierra provoque que sus casas y pertenencias queden sepultadas.

Mientras tanto, las autoridades de los tres niveles de gobierno solo les ha ofrecido albergues y la reubicación de las familias a otro terreno aún es tema de análisis.

De las más de 50 viviendas de la colonia Adolfo López Mateos, por lo menos 10 se encuentran en el punto de más riesgo, por lo que más de 40 personas se niegan a abandonar sus hogares, pues no quieren dejar abandonado su único patrimonio y sus pertenencias por temor a que se las roben.

Algunos vecinos manifestaron que llegaron a vivir a estos terrenos hace algunos años y lo poco que han podido construir es todo su patrimonio: “no podemos mudarlos a otros sitios así tan fácil, algunos no tienen ni familia cerca que nos pueda dar hospedaje y de todos modos no puede ser permanente”.

Algunas personas de la colonia Adolfo López Mateos se niegan a dejar sus hogares, pese a los riesgos. (Luis Ayala)

“Sé el peligro en el que vivimos luego de lo ocurrido el martes, pero no tengo donde ir, los albergues que ofrece el municipio son provisionales, ojalá nos puedan facilitar un terreno en otro lugar, pero también necesitamos con qué construir, no podemos cambiarnos de un día para otro así tan fácil”, dijo una señora que vive a unos pasos de donde cayó la tierra hace dos días.

Por otro lado, ante la negativa de salirse de sus casas, el Ayuntamiento se dedicó a notificarlos del peligro que representa seguir viviendo ahí, como para lavarse las manos, pero no nos ofrecen donde ir a vivir.

El ayuntamiento ha notificado a las familias sobre el riesgo por desgajamiento. (Luis Ayala)

El gobierno local que encabeza la alcaldesa, Xóchitl Flores Jiménez, reiteró el exhorto a vecinas y vecinos en riesgo a trasladarse en lo inmediato a alguno de los dos albergues municipales habilitados para casos de emergencia, en tanto los tres niveles de gobierno se han estado reuniendo para generar alternativas de solución a su problema de vivienda.

Luego de un recorrido por la zona afectada, en el que se dictaminó que al menos 7 viviendas con más de 30 habitantes están en riesgo ante la posibilidad de más deslaves, sobre todo si llueve de forma considerable, representantes de los tres órdenes de gobierno se reunieron para analizar la situación.

Ante en temor de perder sus pertenencias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal ofrecieron a los vecinos resguardar sus viviendas de eventuales actos de rapiña.

Varias viviendas fueron dañadas por un deslizamiento de tierra. (Luis Ayala)

Martín Cortez López, director de Protección Civil y Bomberos de Chimalhuacán, dijo a los vecinos que la prioridad del gobierno local es buscar alternativas de solución para todas y cada una de las familias. “Sólo les pedimos mucha comunicación y esperar las recomendaciones técnicas de las tres instancias de gobierno para determinar qué otras medidas tomaremos en coordinación y comunicación con ustedes”.

Sin embargo, hasta el momento las familias en situación de riesgo solo han recibido la propuesta de trasladarse a los albergues municipales más cercanos, como los Centros de Desarrollo Comunitario de Totolco y de San Pedro.

El Ayuntamiento recomendó a toda la población, en particular a los interesados en adquirir predios en el municipio, a no dejarse engañar por fraccionadores que les ofrezcan terrenos en zonas no autorizadas o de alto riesgo para asentamientos humanos, como sucedió en la colonia Adolfo López Mateos.