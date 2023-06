Migrantes venezolanos acusan a integrantes del INM de retenerlos en un autobús

Al menos 80 migrantes denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) los mantuvo cautivos en camiones de pasajeros por más de 30 horas, sin permitirles bajar, ni siquiera al baño.

Los indocumentados de origen venezolano tuvieron que robar las llaves del vehículo, para poder ser liberados.

Tras la presión del grupo, las autoridades los dejaron varados al exterior de la central camionera de San Luis Potosí.

En entrevista para El Financiero, las mujeres afirmaron que los agentes de migración, les hicieron tocamientos en sus partes íntimas, al argumentar que eran parte de las revisiones legales.

“Nos agarraron, nos metieron las manos, nos preguntaban si no teníamos sostén, y nos tocaron abusivamente, y nos despojaron de lo poco que teníamos”, dijeron.

Este grupo cuenta con su inscripción al CBP ONE, en busca de alcanzar el sueño americano, sin embargo en su paso por esta entidad fueron objeto de diversos abusos, por parte de la autoridad.

Los indocumentados aseguraron que en el trayecto les robaron celulares y dinero en efectivo, e incluso a algunos los obligaron a entregar lo poco que tenían para ser liberados, y que pudieran seguir.

“Nosotros solo queremos llegar a la frontera para buscar una mejor vida, ya estamos registrados en el CBP ONE, intentamos hacer las cosas bien, pero nos topamos con una serie de injusticias y malos tratos”.

“No nos dejaron bajar del camión por 30 horas, si no es porque nosotros nos ponemos molestos, e intentamos bajar a la fuerza, porque ya no aguantábamos las piernas, los baños no servían”.

“Los niños nada, la comida no nos daban, tenemos la evidencia, tenemos videos, no nos permitieron hacer llamada, nos tenían retenidos los teléfonos, ellos si tenia derecho de grabarnos”.

San Luis Potosí, zona de inseguridad para migrantes

En los últimos meses, San Luis Potosí, se convirtió en un sitio violento para migrantes, donde los secuestran, roban y violentan.

Camiones completos de indocumentados son plagiados y se solicitan cantidades importantes de dinero para ser liberados.

El municipio de Matehuala, es una de las zonas de mayor riesgo para los migrantes. Recientemente camiones con más de 50 indocumentados han sido plagiados, e incluso hay investigaciones en contra de autoridades por estos hechos.