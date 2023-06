Detienen a jueza en Cosamaloapan, Veracruz, por ordenar liberación del ‘Compa Playa’

La jueza Angélica “N” de la zona de Cosamaloapan, al sur del estado de Veracruz, fue detenida por parte de la Fiscalía General del Estado.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó la detención de la jueza realizada durante la mañana del lunes cuando acudió a una reunión aunque no precisó el delito pero sí dijo que ordenó la libertad de Itiel “N”, alias el “Compa Playa”, quien era señalado por ser generador de violencia en esa región.

Cabe señalar que el “Compa Playa” fue detenido y acusado del asesinato del líder cañero Juan Carlos Molina pero ganó un amparo federal. Posteriormente fue reaprehendido en 2021 por el asesinato de otra persona, por ese delito un juez federal ordenó reponer la vinculación a proceso, trabajo que recayó en manos de Sánchez y quien ordenó su libertad aunque a este le ejecutaron órdenes de aprehensión por otros delitos, lo que impidió que fuera liberado.

El gobernador de Veracruz criticó la actuación de la jueza y aunque no precisó cuáles son los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado, sí dejó entrever que hay actos de corrupción.

”La jueza de control, muy extrañamente teniendo la libertad de volver a vincularlo, ordena la liberación, no sé si pueda nombrar su nombre porque está sujeta, sí es la de Cosamaloapan, está detenida”, sentenció.

Además, dijo que existen indicios de que se comunicaba de manera directa con abogados y con familiares del “Compa Playa” ya que consideró que fueron los primeros en tener la noticia de la liberación aunque no precisó si esta determinación se dio en una audiencia, donde debían estar presentes tanto éstos como la Fiscalía, tal como lo marca la ley.

Cabe señalar que previo a la confirmación de la detención, se había indicado que se desconocía el paradero de la jueza y que temían por su integridad ya que no se daba noticias de la misma.

Su hija, Ingrid Gómez Sánchez, acusó que la jueza fue detenida de manera irregular, obligada a disparar un arma y le sembraron droga.

”Cinco o seis horas estuvo desaparecida, nosotros no sabíamos nada de ella, pensábamos lo peor, me dijo que estaba en San José, lugar a donde yo ya había ido a preguntar si ella estaba ahí y donde claramente me lo negaron y yo me fui a otro lado (…) la habían hecho a la fuerza disparar un arma de fuego y la habían sembrado droga, la persona que a mí me dijo que se la llevaron detenida dijo que se llevaron su coche”, afirmó.

Asimismo, indicó que interpusieron un amparo, que ya se encuentra en trámite, debido a la incomunicación en la que mantenían.