Madre ofrece 50 mil dólares por su hijo Arcadio, desaparecido entre Sonora y Arizona

Marcia Martínez, de Caborca, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien le devuelva con vida a su hijo Arcadio “Cayito” Pesqueira Martínez, quien desapareció el 22 de mayo en una brecha de la ruta Altar-El Sásabe, a la altura de Saric, en el Norte-Centro de Sonora.

El joven de 33 años de edad es ganadero y forma parte de una familia bastante conocida en la región de Caborca, Sonora, y además es ciudadano de Estados Unidos, con residencia en Tucson, Arizona, por lo que también hay reporte de su desaparición ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Ciudadano americano desaparece en tramo carretera Átil-Tubutama, el lunes 22 de mayo a las 1600 horas. Iba a Estados Unidos.

Arcadio Pesqueira Martinez

Conducía un vehículo de la marca Jeep, línea Gladiador, color negro modelo reciente con placas de Arizona.

De acuerdo a la madre del ganadero desaparecido, la última comunicación que tuvo la familia con “Cayito” fue en la zona Saric, conocida por ser región del trasiego de personas migrantes, armas y drogas.

“El día que desapareció, yo hablé con él por la mañana y quedamos en tomarnos un café por la tarde”, relató la afligida madre, quien esperaba ver a su hijo en Tucson, Arizona, a dónde él viajaba para ir al encuentro con sus propios hijos.

La zona donde perdieron contacto con el empresario es un lugar en el que las desapariciones forzadas suceden con frecuencia, principalmente producto de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control de la región.

Marcia Martínez informó que la desaparición de su hijo ya fue denunciada ante las autoridades de Sonora y les pide que hagan bien su trabajo.

“Hoy soy yo, la que es víctima de esto, pero recuerden, mañana pueden ser uno de sus hijos, un nieto, yo nomas les pido que me ayuden a encontrar a mi hijo”, demandó.

“Si a mi hijo me lo entregan vivo, yo estoy dispuesta a entregar 50 mil dólares, pero no a que manden decir… no, que me lo entreguen vivo, soy mujer de palabra, yo no voy a andar con cosas”, dijo en una entrevista transmitida por la periodista Isela Hong a través de YouTube.

“No vamos a levantar ninguna denuncia contra nadie, nosotros queremos recuperarnos de este dolor, queremos dejar en el pasado todo eso y queremos empezar de cero, con la oportunidad que ustedes le pueden dar a mi hijo”, rogó.

Arcadio Pesqueira se dirigía del municipio de Caborca, a Tucson, por un camino vecinal en la ruta de Altar a la frontera de El Sasabe, a bordo de Jeep Rubicon, color negro, modelo 2023, con placas de Arizona 4SA 54L.

Cómo parte de sus peticiones para que liberen a su hijo, Marcia Martínez ofreció a los captores que se queden con el vehículo, pero que le devuelvan a su hijo.