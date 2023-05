Eleciones en Coahuila: ¿Cuándo y dónde ver el segundo debate?

Los cuatro aspirantes a la gubernatura de Coahuila se someterán este lunes al escrutinio público en un nuevo debate donde los temas a abordar son gobernanza y seguridad, así como desarrollo social y salud.

Este, es el segundo ejercicio democrático organizado por ley, por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) realizó un debate intermedio, en donde representantes de sus organismos empresariales y ciudadanía cuestionaron a los candidatos.

El Museo del Desierto de Saltillo será la sede de este ejercicio, el cual está programado para las 18:00 horas y será transmitido desde las plataformas digitales del IEC, así como repetido por medios de comunicación, también desde sus sitios electrónicos.

La presidencia de la Comisión Temporal de Debates, a cargo de la consejera Leticia Bravo Ostos, detalló que se redujo el número de invitados permitido a cada candidatura y se ciñó sólo a equipo de trabajo para evitar las confrontaciones registradas durante el primer debate realizado en el municipio de Torreón.

Elecciones en Coahuila: ¿Qué temas se han tratado en los debates?

En los dos debates ya realizados, el del IEC y la Coparmex, la mega deuda heredada por la administración de Humberto Moreira Valdés ha sido el tema toral de los encuentros. El tópico ha servido no solo para develar las carencias estatales en casi todos los rubros de la administración pública, sino también para señalar y golpear entre candidatos.

La falta de liquidez financiera en Coahuila y probables actos de corrupción fueron el argumento más escuchado para referir la falta de obra pública, restando tiempo a que cada candidato ahonde en la manera de ejecutar las propuestas de campaña.

Los moderadores de este nuevo encuentro son los periodistas Alejandro Cacho e Ivonne Melgar. De acuerdo con la autoridad electoral el formato del debate permitirá una vez más que los moderadores pausen a cada candidato cuando consideren necesario para cuestionar o detallar sus propuestas.

Sectores de la población se han pronunciado porque los temas a abordar se precisen, desde las acciones previstas para ejecutar las propuestas a fin de conocer la viabilidad de las mismas.

De acuerdo con productores agrícolas, el campo ha sido uno de los temas que no han sido abordados por los candidatos; colectivas feministas refirieron en sus portales digitales que el tema de las violencias de género y familiar se abordan no desde la prevención, si no desde el punto donde las personas víctimas ya han sufrido agresiones.

La salud mental solo ha sido mencionada por alguno de los candidatos, igual el combate a las drogas, aunque sí, el incremento en el consumo de drogas; sin embargo, estos temas no han sido profundizados.

¿Dónde ver el segundo debate electoral de Coahuila?