Caso Bionce Jazmín: Cuerpo hallado en predio de NL es el de la joven, confirma Fiscalía

El cuerpo de una mujer encontrado el viernes 14 de abril en un predio de la comunidad El Verde, en el municipio de de General Bravo, Nuevo León, sí es el de la joven Bionce Jazmín Amaya de 20 años de edad.

Así lo confirmó la Fiscalía General del estado en un comunicado emitido la noche de este sábado 15 de abril.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía de Nuevo León, Bionce Jazmín falleció por golpes. “Una vez practicados los estudios forenses al cadáver, estos dieron como resultado que la causa de la muerte fue por contusión profunda de cráneo vertebro medular cervical y de tórax”.

Asimismo, la Fiscalía estatal señaló que la identificación del cuerpo se dio gracias a la vestimenta de Bionce Jazmín, que fue identificada por su medio hermano.

A través del comunicado, la dependencia señaló que existen órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables en la muerte de la joven; sin embargo, no se dieron a conocer ni el número de órdenes ni los cargos ligados a las mismas.

El cuerpo de la joven fue localizado en un inmueble de la comunidad El Verde, situada a 15 kilómetros del municipio de China, zona en la que se reportó su desaparición.

Previo al hallazgo, ocurrido este viernes 14 de abril, fueron cateadas otras dos propiedades en Bravo, localidad ubicada cerca de la zona limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas, a unas dos horas de Monterrey.

La joven, quien residía en Mission, Texas, y que visitó Nuevo León para pasar unos días de vacaciones con sus amigos, desapareció el pasado domingo 9 de abril, después de que fuera dejada por amigos en la entrada de China, donde supuestamente pasaría otro vehículo por ella.

“Sus amistades me dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, y que no podía ver el mueble en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien que ropa tenía puesta”, comentó la hermana de la joven tras su desaparición.