Encuentran lobos marinos y delfines muertos en Sonora: ¿Cuáles fueron las causas?

Ante el hallazgo de lobos marinos y delfines muertos en un estero de Huatabampo, al sur de Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realiza recorridos e inspecciones y, hasta ahora, no se sabe con certeza la causa de la muerte de los animales.

Luis Arvayo, responsable de comunicación de la dependencia federal, comentó que las granjas acuícolas que operan en la zona donde se localizaron los restos animales, tienen en orden sus permisos ambientales por lo cual no se les puede clausurar o sancionar.

Confirmó que efectivamente se encontraron delfines muertos, aunque no precisó el número exacto de los cadáveres hallados y acotó que aún no se sabe la causa de su muerte, que quizás -dijo- podría deberse a la baja en la marea y un posible encallamiento de los animales, pero eso es lo que se va a investigar.

Será la oficina central de Profepa la que definirá qué procede en torno a la investigación de la causa de la muerte de los delfines y leones marinos, aseveró el funcionario.

Falta evidencia

Elsa Coria, médica veterinaria, Directora del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre, señaló que falta evidencia para diagnosticar la causa de la muerte de los mamíferos acuáticos localizados en el estero Riito, en Huatabampo, pero advirtió que retirar o extraer agua del estero no causaría muerte de estos animales.

“De las fotos que me mandaron y pude revisar se observa que son dos, un delfín y un lobo marino que ya estaban en avanzado estado de descomposición y en este punto no se puede saber las causas y, como murieron hace mucho tiempo, no tenemos la evidencia”, comentó.

La especialista en rescate y rehabilitación de fauna silvestre en San Carlos, Guaymas, dijo que es importante mencionar que muchas veces las corrientes marinas traen cuerpos de organismos que murieron en zonas alejadas a la costa, en aguas abiertas.

Esta situación ocurre frecuentemente, en algunas zonas, depende la circulación del agua que arrastra a delfines o leones marinos muertos a lugares recónditos, apuntó

“Es normal que encontremos a lo largo de la costa mamíferos marinos muertos, entre otros animales como tortugas e incluso algunos peces grandes. Es normal. Recordemos que viven como nosotros los humanos, tienen una longevidad, están expuestos a enfermedades, a parásitos, bacterias, virus, incluso hongos, también contaminantes, en algunas zonas donde habitan”, señaló.

Otro factor -dijo- que pudiera ser importante en la muerte de estas especies es la disminución o baja de alimento, situación directamente relacionada con la sobrepesca.

Otras posibles causas de la muerte de los animales marinos son colisiones con embarcaciones o el enmallamiento con artes de pesca. “Son muchos los factores y desgraciadamente no hay evidencia para saber qué sucedió con este lobo marino y este delfín”, remató.

No sólo mantarrayas

En la zona de Huatabampo, ciudadanos denuncian el hallazgo de cadáveres de delfines y lobos marinos en un estero de la región, además de cientos de rayas y mantarrayas muertas.

A través de un video, se dio a conocer un recorrido por el Estero Riito, Ejido Las Milpas en el municipio de Huatabampo, donde vecinos denunciaron el hallazgo de decenas de especímenes muertos de los mamíferos marinos.

Cesar Guathergu Espinoza, productor ostrícola de la región, acusó que la sustracción de agua del Estero el Riito, por parte de cuatro granjas acuícolas aledañas, ha causado la muerte de las especies marinas, así como la afectación a manglares blancos y rojos.

«La problemática es el azolve crítico del Estero el Riito, ubicado en Huatabampo Sonora, provocado por actividades de granjas acuícolas enfocadas al cultivo de camarón e instaladas en el estero, estas afectan el sistema del manglar y todas las especies endémicas, así como a los productores ostrícolas como a los pescadores y sus familias», apuntó.

Mutilación de mantarrayas El ayuntamiento de Huatabampo justificó la mutilación a las mantarrayas al asegurar que el aguijón que se les remueve se termina regenerando. (Ayuntamiento de Huatabampo)

Este azolve se ha estado generando durante alrededor de 24 años, desde que se instalaron dichas granjas en el sector, comentó.

“Las bombas de las granjas absorben toda el agua del estero, sin permitirle a este que recupere su nivel con las mareas, ello produce un desequilibrio que transgrede el ecosistema del estero y le causa daños irreparables al medio ambiente que ya es evidente”, explicó.

Guathergu Espinoza informó que ya se realizó una denuncia a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y también se ha solicitado la intervención del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Solo vino personal de la dependencia Federal a ver el tema sin darle solución ya que la práctica de seguir bombeando agua del estero continúa hasta este momento por parte de las empresas camaroneras”, declaró.

Actualmente el Estero Riito, en Huatabampo, se encuentra totalmente devastado, ensolvado y con mortandad de animales marinos y algunas especies de manglares.