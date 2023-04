Bloquean acceso a Cuernavaca por desaparición de 3 jóvenes que viajaron a CDMX

Familiares y conocidos de tres jóvenes, que desaparecieron el pasado 12 de abril, bloquearon desde la mañana de este viernes 14 de abril los accesos a Cuernavaca para exigir a las autoridades su inmediata aparición con vida.

De acuerdo con la versión de los familiares, los jóvenes desaparecieron cuando acudieron a una consulta médica en una óptica de la zona de hospitales de la Ciudad de México y, desde entonces, no saben nada de ellos.

“En la fiscalía nos dijeron que solamente con la denuncia ellos se iban a poner a trabajar; sin embargo, sabemos que las primeras horas son cruciales para que mis hermanos y Noemí aparezcan con vida.

“Incluso, un familiar de nosotros se encuentra en este momento en las oficinas de la fiscalía para exigir que le den pruebas de que están buscando en realidad los están buscando”, expresó Alondra García, hermana de los varones.

Padres y amigos detallaron que perdieron todo tipo de comunicación con los jóvenes cuando regresaban a Cuernavaca el pasado miércoles, después de que cruzaran la caseta de Tlalpan.

Ante esto, después de 24 horas de no saber nada de ellos y al ver que su última conexión fue a las 19:00 horas, acudieron a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia por la desaparición de Nohemí, Luis Enrique, y Luis Javier, de 32, 34 y 29 años, respectivamente.

“Luis Enrique y su novia Noemí trabajan en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se trata de personas de bien y mi hermano Luis Javier apoya en las labores de la casa, por lo que ninguno de ellos estaría relacionado con alguna actividad ilícita.

“Por tanto no es posible que hayan desaparecido de esa manera, es necesario que la Fiscalía utilice el helicóptero que acaba de adquirir para encontrarlos a como dé lugar”, expresó Alondra.

Por esta razón y ante la falta de noticias, familiares colocaron piedras, cuerdas, pancartas y vehículos para cortar la circulación en la Glorieta de la Paloma de la Paz, en Domingo Diez y en la carretera federal.

Insistieron al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, que utilice el helicóptero que adquirió recientemente, así como todas las herramientas y recursos a su alcance para localizar con vida a los tres jóvenes, de no ser así, advirtieron, no levantarán el bloqueo al no confiar en las investigaciones.

También solicitaron el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional para que colaboren con las labores de búsqueda.