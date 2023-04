¿‘Acapulcazo’ en Semana Santa? Este es el costo de las casetas desde CDMX

Las vacaciones de Semana Santa 2023 ya arrancaron y con ellas la oportunidad de escaparse a la playa. Por esta razón, si entre tus planes está viajar en carro a Acapulco, aquí te decimos cuánto cuestan las casetas desde la Ciudad de México.

Antes de que prepares tus maletas, primero debes saber que este año incrementó el costo de las casetas, los cuales fueron ajustados con base a la inflación, por lo que las tarifas de la Red de Autopistas de Cuota Federal se incrementaron 7.82 por ciento para 2023.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) argumentó que el costo es para que las autopistas mantengan un equilibrio económico, ya que estos ingresos son para la administración, operación, conservación y mantenimiento de las carreteras.

El aumento entró en vigor el pasado 1 de marzo, por lo que en las vacaciones de Semana Santa las casetas ya tendrán un costo más elevado.

¿Cuánto cuestan las casetas desde CDMX a Acapulco en 2023?

Desde la Ciudad de México a Acapulco, deberás pasar por seis casetas de cobro (aunque una es opcional). Según la SICT, el costo de cada una en 2023 es de:

Caseta de Tlalpan: 136 pesos

Caseta de Alpuyeca: 86 pesos

Caseta de Paso Morelos: 182 pesos

Caseta de Palo Blanco: 168 pesos

Caseta La Venta: 149 pesos

Maxitunel: 101 pesos

Si no planeas circular por el Maxitunel, el costo final es de 721 pesos. No obstante, si no tienes otra opción y tienes que atravesar este túnel, el precio es de 822 pesos. Es importante destacar que las casetas de ida y regreso son las mismas, por lo que los conductores estarían pagando por las 12 casetas mil 644 pesos.

¿Qué estados tendrán altas temperaturas?

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que se esperan máximas temperaturas superiores a 40 grados Centígrados para este martes 4 y miércoles 5 de abril:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Para el jueves 6 de abril, se prevén las siguiente temperaturas: