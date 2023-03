Familias de desaparecidos bloquean la Autopista del Sol: ‘exigimos que busquen a nuestros hijos’

Integrantes de colectivos que buscan a personas desaparecidas bloquearon los cuatro carriles, en ambos sentidos, de la Autopista del Sol, además de la lateral norte-sur del boulevard Vicente Guerrero, a la altura del Congreso Local, para exigir a los diputados la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada.

En el contingente participan integrantes de varios colectivos de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco, además de padres de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y estudiantes de ese plantel.

La marcha inició en el encauzamiento Huacapa, a la altura de las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y avanzó sobre esa vía hasta tomar la lateral del boulevard Vicente Guerrero, para más tarde incorporarse a los carriles centrales de la Autopista del Sol, y marchar hasta el Congreso Local, para dar inicio al bloqueo.

Los manifestantes exigen a los diputados locales la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada para que se atienda de manera integral y efectiva a las familias de más de 4 mil víctimas de ese delito.

Las familias de desaparecidos reclamaron que recibieron llamadas telefónicas de legisladores para que no se marcharan, “pero el pueblo está dolido. Diputado, diputada has tu trabajo, deja de dormir en la silla de tu curul, ten dignidad, aprueba la Ley de Desaparición con un presupuesto digno y renuncia. Fallaste, ten vergüenza porque no tendrás de nueva cuenta el voto de los guerrerenses”.

Lamentaron que la búsqueda de sus familiares la están realizando solos y sin el apoyo institucional, “por lo que a pesar de que pretenden suspender esta lucha los enviados del Gobierno del estado, les dijimos que no, que seguiremos exigiendo que busquen a nuestros hijos, padres, esposos y esposas”.

En la movilización participan familiares de desaparecidos del Colectivo “Los otros desaparecidos” de Iguala, colectivo “Lupita Rodríguez”, de Chilpancingo, “Familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia " de Atoyac, “Familiares de desaparecidos” de Acapulco, “Siempre Vivos” de Chilapa, y otros grupos de los 13 colectivos conformados en todo el estado.