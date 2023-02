Vacuna Abdala: Jalisco rechaza uso de inyección cubana contra COVID

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) dio a conocer que no va a utilizar la vacuna Abdalá contra el COVID-19, producida en Cuba.

La dependencia señaló que el biológico no será aplicado en las unidades de salud a cargo del gobierno de Jalisco, pues carece del aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no hay, a la fecha, evidencia alguna de su eficacia y seguridad, además que no cumplen con los lineamientos para considerarse como esquema inicial o como refuerzo contra la enfermedad.

Respecto a la llegada de dicho biológico de origen cubano a territorio jalisciense, el Titular de la SSJ, Fernando Petersen Aranguren, manifestó por oficio al Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, que, el gobierno de Jalisco, no ha recibido una sola dosis, y que no recibirá esta vacuna.

La autoridad federal, a través de la estrategia Correcaminos, a puesto la vacuna Abdala a disposición de las instituciones de salud federales (IMSS e ISSSTE),

“La población debe contar con toda esta información sobre la vacuna Abdala para que decida si desea o no aplicársela”, apuntó el Secretario de Salud jalisciense.

En Jalisco, actualmente el 83 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta, al menos, con una dosis del esquema de la vacuna contra COVID-19, y se han realizado inoculaciones de cinco laboratorios diferentes, es el caso de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer-BioNTech, Cansino y Moderna, todas con el aval de la OMS.

Hasta el momento se tiene registro de más de la mitad de dosis envidas al país, y estados como Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Morelos, Sonora y Coahuila no han aplicado el biológico, de hecho esta última entidad tiene más de dos terceras partes de la cantidad de vacuna enviada, debido a la resistencia de ciudadanos para aplicársela.

Vacuna Abdala: ¿Cuál es su efectividad contra COVID?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que la vacuna cubana tiene un 92.28 por ciento de efectividad para prevenir enfermedades severas a causa de COVID, así como de muerte.

Los ensayos clínicos, realizados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología dieron como resultado que la vacuna abdala no evitará el contagio de COVID; sin embargo, las afectaciones por el virus son menores.