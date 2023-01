Desaparición de menores en Yautepec, posible venganza de un vecino que amenazó a sus padres

La desaparición de los menores Selena y Ángelo, de 12 y 14 años respectivamente, en Yautepec, Morelos, estaría presuntamente relacionada con la amenaza de muerte de un vecino de nombre Miguel ‘N’ que hace unos días hizo a sus padres, así lo narró este miércoles Imelda de la Rosa, madre de los menores.

“Las personas que tienen a mis hijos, yo digo que es él (Miguel ‘N’), es el único que nos amenazó, lo malo es que no sabemos dónde encontrarlo, porque tampoco hemos visto a Miguel, ya fuimos a denunciar a la Fiscalía para que vayan a interrogarlo, pero no me dicen nada”, señaló la madre de los pequeños.

Al acudir a la sede del Poder Ejecutivo, en Cuernavaca, para solicitar la ayuda del gobernador y demás autoridades, manifestó no cuentan con los recursos suficientes para emprender una búsqueda mayor.

“Ya son 12 días que no sabemos nada de ellos, ya anduvimos buscando por las barrancas, por las laderas, en San Carlos en donde hay casas abandonadas y no encontramos nada de ellos, ya fuimos a la Semefo y a los hospitales; todavía me falta ver esos, por eso he venido a pedirle que los apoye el gobernador para su búsqueda, ya sea vivos o muertos, pero quiero encontrar a mis niños”, expresó en llanto.

Los menores fueron vistos por última vez el pasado 7 de enero en la colonia Atlihuayan, después de que salieron a pastorear unas cabras, ello provocó que tanto familiares y amigos acudieran a bloquear la carretera federal Cuautla-Cuernavaca, para exigir la aparición con vida de los dos niños.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos informó que se ha realizado trabajo en campo en el municipio de Yautepec, en coordinación con familiares y vecinos, para dar con el paradero de los dos menores de edad.

Asimismo, detalló que se ha tenido acercamiento y contacto con familiares, además de difundir fichas de búsqueda en las colonias: 24 de Febrero, Atlihuayan, y Granjas Agrícola en Yautepec.

Se solicitó información y colaboración a instancias federales y estatales, además de usar equipo tecnológico y herramientas necesarias en las laderas de la colonia 24 de Febrero, con la finalidad de descartar, posible caída de los menores de edad en la mina que se encuentra en dicha colonia, pero al momento no se tiene rastro de ellos.