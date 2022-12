Con ola de violencia en Guanajuato, Ebrard considera que sí es un estado atractivo para invertir

El canciller Marcelo Ebrard llegó alrededor de las 9:00 horas a este bastión nacional panista. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional del Bajío, en Silao, con aplausos, porras y hasta con música de la Estudiantina de Guanajuato.

‘#Guanajuato con Marcelo sí’, se leía en las mantas con las que sus simpatizantes lo recibieron y con las que alientan sus aspiraciones presidenciales

Ebrard visitó León para reunirse con empresarios y explicarles un proyecto para buscar la atracción de inversiones el próximo año en una gira que realizará por Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.

Antes de la reunión, dijo en entrevista que a pesar de los problemas de inseguridad, Guanajuato es un estado atractivo para las inversiones.

“Pues mira, tenemos obviamente que se tiene que trabajar en materia de seguridad, ya tenemos por fortuna la Guardia Nacional, tenemos más recursos para hacer frente a la inseguridad, pero no nos podemos esperar porque si el criterio es ese, pues entonces no se puede, no salgamos”.

“Sí, hay que mejorar la seguridad, no digo que no, pero es un estado muy atractivo en términos económicos y por eso me interesa que esté incluido”, señaló el canciller y afirmó que a nivel internacional ven a Guanajuato como una zona con una posible inversión muy grande.

Ebrard difirió así con el concepto que tiene sobre Guanajuato el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien el pasado 17 de octubre, dijo que Guanajuato, junto con Jalisco y Michoacán, se han convertido en el “paraíso de la incidencia delictiva”.

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar que en México hay baños de sangre?, le cuestionaron.

“Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos en el paraíso de la incidencia delictiva”, señaló en ese momento el tabasqueño.

Al canciller Ebrard se le cuestionó directamente qué espera del gobierno de Guanajuato, tomando en cuenta las diferencias políticas que presentan con la administración federal. Contestó que hay que diferenciar los temas y entender que el trabajo que realizan va de lado de la política.

“Yo creo que la política es una cosa y lo que estamos trabajando es otra. Hay que saber distinguir los dos”, señaló.

Ebrard explicó que organizaron para el año que entra un ‘convoy’, para ir a varias ciudades del mundo a diferentes tipos de visitas. Dijo que la lista de empresas que tienen prevista hasta ahora es de 378.

“Estamos haciéndolo empresa por empresa para invitarlos a nuestro país, vamos a ir por ellos”, afirmó.

Y agregó que su objetivo es incluir a León en esta gira de inversiones, porque es una ciudad sumamente importante para la economía del país y muy bien vista a nivel internacional.

Mejores políticas

En la reunión con los empresarios de la Concamin, el canciller Marcelo Ebrard cuestionó el porqué Guanajuato tiene tantos habitantes viviendo en pobreza si también tiene un gran crecimiento económico.

“En México se disparó mucho la productividad del salario, es una anomalía internacional; cuando sube la productividad, suben los salarios, por tal aumenta el mercado interno y se reduce la desigualdad, por ello se incrementó un 20 por ciento el salario mínimo”, señaló ante los industriales.

Destacó que no se ha logrado reducir la pobreza porque la productividad y los salarios no llevan un mismo curso, como en otros países.

“Tenemos que procurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar, porque de lo contrario no tendría sentido. Pero eso no está en manos de la empresa, sino en manos de las políticas públicas del gobierno”, explicó Marcelo Ebrard.

En el evento en el que estuvieron presentes líderes empresariales, también asistió la exalcaldesa priista de León, Bárbara Botello, el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco y el ex secretario de Salud federal José Ángel Córdoba Villalobos, así como la Doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, ex Rectora del Instituto Politécnico Nacional.