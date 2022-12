Armando Guadiana ‘presume’ fotos en el México vs. Arabia pese a ser investigado por la FGR

Este miércoles le llovió “hate” al senador de Morena, Armando Guadiana, quien presumió fotografías en sus redes sociales, donde se le aprecia alegre, con la playera del tricolor y posando en el estadio Lusail, lugar donde jugó este 30 de noviembre México vs. Arabia Saudita.

Los comentarios de “odio” iniciaron en contra del también aspirante de Morena para la gubernatura de Coahuila cuando escribió en su cuenta Twitter: “Disfrutando del Mundial en compañía de mi hijo Armando, un abrazo a la raza futbolera Coahuilense”.

Disfrutando del Mundial en compañía de mi Hijo Armando, un abrazo a la raza futbolera Coahuilense.

¡Hoy gana México! 🤠🇲🇽 pic.twitter.com/TYxYkQ3aho — Armando Guadiana (@aguadiana) November 30, 2022

Dicha publicación generó polémica y enojo entre sus seguidores, quienes le cuestionaron cómo había obtenido los recursos para lanzarse a Qatar, a lo que el legislador morenista respondió: “La gran particularidad es que todos estos viajes los pago con recursos propios, desde hace 50 años soy empresario”.

Sin embargo, Guadiana no fue señalado solo por acudir a la sede del Mundial 2022, sino que hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por lavado de dinero. Incluso, circuló el rumor de que el funcionario se había escondido en el país árabe, por lo que el militante de Morena decidió subir un video para aclarar su situación.

En la grabación, el senador de Coahuila asegura que ya está exonerado por este delito y que la denuncia fue interpuesta hace 10 año por priistas.

“Es una acusación desde el 2012, cuando yo señalé actos de corrupción y Gobierno del estado cuando estaban los señores Moreira, pero me acusaron de una serie de cosas de lavado de dinero, de delincuencia organizada (…) pero en 2014 me dieron la exoneración total”, sostuvo en el clip.

También aseguró que hace unas semanas acudió a la FGR para ponerse a su disposición y afirmó que “no hay absolutamente nada y no me han citado, ni absolutamente me han señalado de estos temas”.

Les comparto mi postura respecto a lo que hoy publica @heraldodemexico en su primera plana. Hago un llamado a nuestro Amigo Subsecretario a que se tranquilice y relaje, el objetivo no soy yo, la meta es sacar al PRI de Coahuila por todo el daño que le ha hecho a nuestro Estado. pic.twitter.com/O9fX7aw3wE — Armando Guadiana (@aguadiana) November 30, 2022

No obstante, la Fiscalía no ha desmentido hasta el momento que no exista una investigación en contra del legislador coahuilense.

Por último, Guadiana remarcó que en 2023, después de 95 años, el PRI saldrá de Coahuila y Morena ocupará su lugar. “Que no se les convierta la pasión -realmente del poder, no de querer servir a Coahuila- en una obsesión, que se relajen, que no me asusten con el petate del muerto”.