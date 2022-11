Puente ‘derretido’ por explosión de pipa que chocó contra tren tardará 4 meses en ser reparado

Como consecuencia del impacto entre un tren y una pipa llena de combustible, ocurrido el pasado 20 de octubre en el fraccionamiento La México, dentro de la capital de Aguascalientes, el gobierno municipal tendrá que reconstruir parte del puente vehicular que pasa por encima del cruce de las vías del ferrocarril.

“La ingeniería ni prisas ni pausas”, dijo en conferencia de prensa el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, para anunciar que el trabajo de restauración de dicho puente, con más de 20 años de antigüedad, podría tardar hasta cuatro meses, y suponer una inversión total de 40 millones de pesos.

Después de semanas de peritajes y estudios, el gobierno local decidió que 22 metros del puente vehicular tendrán que ser desmontados y luego reconstruidos, ya que estuvo expuesto por minutos a un fuego que ardió a cerca de 800 grados, lo que supuso un riesgo estructural derivado del cual la obra ya no podría soportar un tráiler de doble remolque.

“Estamos actuando de manera responsable y lo haremos en el menor tiempo posible, pero con los procesos y materiales adecuados que permitan garantizar que una vez que se terminen los trabajos, será totalmente seguro circular por el puente”, dijo el alcalde Leo Montañez.

El secretario de Obras Públicas municipal, Miguel Ángel Huízar Botello, explicó que el proceso de reconstrucción será en la parte superior del puente, por lo que removerán las trabes antiguas de cemento y las reemplazarán por unas nuevas de metal. Además, también se reforzarán las entradas al puente.

Damnificados sin respuesta

Además de las afectaciones estructurales al puente vehicular, en el recuento de los daños la alcaldía dio a conocer que 47 casas se vieron afectadas por el incendio posterior a la explosión. Algunas de ellas fueron pérdida total. También los automóviles quedaron inservibles.

Otras familias, aunque pueden seguir habitando su hogar, no tienen muebles para vivir ahí. Se les quemaron todos y aún no reciben apoyos del gobierno para poder amueblar sus patrimonios.

El accidente del 20 de octubre no dejó víctimas letales, no obstante, personas tuvieron pérdidas materiales que, por su importancia, les impiden llevar una vida como la tenían antes. Negocios, vehículos y hogares aledaños al lugar del siniestro fueron alcanzados por el fuego del incendio y aún no se recuperan.