Quintana Roo aprueba la despenalización del aborto

Con 19 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto en la entidad.

Con la aprobación de la reforma, se modificarán los artículos 92, 93, 94, 95 y 97 en sus fracciones II,III y IV; se adiciona un párrafo segundo y un tercero al artículo 92 y se deroga el artículo 96.

El diputado Humberto Aldana manifestó su voto a favor reconociendo que la medida permite al estado avanzar en concordancia con los proyectos nacionales e internacionales en la materia.

“Los avances a nivel nacional e internacional en materia de derechos reproductivos son un reconocimiento a la lucha constante de estos derechos por parte de las mujeres y personas gestantes, siendo el pronunciamiento de la SCJN de suma relevancia en el contexto nacional a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales”, refirió.

Por su parte, la diputada Cinthya Millán criticó que esta reforma se apruebe tan rápido, sin consultar todas las voces de la ciudadanía.

“La solicitud definitivamente es apresurada, esta reforma requiere un análisis minucioso en comisiones (...) Me llama la atención que sí le quieran dar un ‘madruguete’ a toda la ciudadanía en la que no se escucha a todas las voces”.

Tras aprobarse la reforma, el diputado Hugo Saldaña celebró la decisión y destacó el avance de Quintana Roo en la materia.

“Quiero felicitar a esta legislatura por la decisión histórica y en particular a nuestros compañeros de Morena (...) Es poner en marcha nuestra obligación como legisladores, tenemos la oportunidad de aniquilar los resquicios de una legislación conservadora, producto de la ignorancia y obscurantismo político”.

La Red Feminista Quintanarroense celebró la decisión del Congreso Local.

“La lucha tiene frutos. Insistiremos en que el aborto no solo sea legal, sino también seguro y gratuito Trabajaremos para lograr educación integral de la sexualidad”, escribió en su cuenta de Twitter.





Estigmas sobre el aborto

En México y el mundo existen diversos tipos de mitos sobre el aborto, así como estigmas que rodean a los discursos sobre la interrupción del embarazo.

Estos estigmas han sido impulsados sobre todo por organizaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Sin embargo, también existen mensajes desde los feminismos que podrían no aportar a la despenalización y que surgen de estigmas.

“El aborto es un procedimiento riesgoso. Tiene secuelas físicas”

Cuando se realiza en condiciones adecuadas, el aborto es un procedimiento seguro. El aborto solo es riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres y con procedimientos inadecuados, señala el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con un ‘Manual de práctica clínica para un aborto seguro’, en el cual se establecen los lineamientos para este procedimiento médico en condiciones de seguridad.

Tanto la OMS como GIRE explican que una mujer o persona gestante puede practicarse un aborto de manera segura con medicamentos. Se especifica el uso del misoprostol, o la combinación de misoprostol y mifepristona, durante el primer trimestre de gestación.

Para que los abortos inducidos con pastillas sean seguros, son necesarias tres cosas: información precisa, medicamentos de calidad y respeto y confianza mutuos. Los protocolos deben ser públicos y no estar rodeada de desinformación y mitos, señala Médicos sin Fronteras (MSF).

“Interrumpir un embarazo causa síndrome postaborto”

Seguramente alguna vez has leído que existe un síndrome postaborto. Este no tiene evidencia científica y, a falta de esta evidencia, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) no reconoce este síndrome como un diagnóstico legítimo y válido de salud mental, explica IPAS México.

La organización también indica que el modo de conocer la salud mental de una mujer que aborta es tener evaluaciones de salud mental antes de realizar este procedimiento. “Cuando no se toma en cuenta la salud mental de la mujer antes del aborto, los problemas de salud mental postaborto podrían parecer resultado del aborto, cuando en realidad estos problemas ya existían”.

“La clandestinidad mata”

Agrupaciones que acompañan abortos y difunden información apegada a protocolos de la OMS en estados donde está penalizado el aborto han señalado que este tipo de consignas pone en riesgo su trabajo de acompañamiento.

¿Por qué? Porque un aborto clandestino no es lo mismo que un aborto inseguro.

GIRE explica que el aborto clandestino es la interrupción de un embarazo fuera o al margen de la ley. Un aborto con medicamentos debidamente asesorado puede ser clandestino si se realiza en un estado que penaliza, pero no inseguro.