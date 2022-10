Hermano del ‘Canelo’ Álvarez dice que camioneta robada no es suya; ‘¿De dónde voy a pagarla?’

Víctor ‘Pale’ Álvarez, hermano de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, informó que la camioneta de lujo Mercedes Benz AMG que reportó como robada este miércoles 12 de octubre no es suya y el boxeador tapatío “es el único que puede comprarla”.

El hermano de ‘Canelo’ Álvarez reportó el robo en sus stories de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para localizar la millonaria camioneta de edición limitada y supuestamente única en Jalisco. “Me la acaban de robar. Ayúdenme a compartir por favor”, publicó

El primer reporte de la policía municipal de Zapopan detalló que un grupo de sujetos armados cercaron el automóvil, conducido por el ‘Pale’ Álvarez, cuando esperaba la luz verde de un semáforo; lo despojaron del vehículo y huyeron. La camioneta fue recuperada horas después gracias a que tiene un dispositivo de geolocalización.

Una camioneta de edición limitada

La camioneta que ‘Pale’ Álvarez reportó como robada es una hatchback modelo Brabus Clase G, fabricada por Mercedes Benz en colaboración con AMG. Tiene un motor V8 de 4.0 litros y 585 caballos de fuerza. Alcanza 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos desde el arranque y una velocidad máxima de 240 km/hr.

El interior cuenta con vestiduras de fino cuero y algunas superficies son de fibra de carbono y microfibra dinámica. Cuenta con techo corredizo, iluminación de ambiente con 64 colores y asientos delanteros eléctricos con memoria. Tiene un tablero digital de 12.3 pulgadas; sistema Apple CarPlay y Android Auto; autoclimatización Thermotronic; sonido surround Burnmester y cinco programas de conducción.

La línea de producción de esta camioneta Brabus Clase G de Mercedes

Benz-AMG está limitada a 400 unidades y su precio oscila entre los 3 y los 6 millones de pesos.

‘Pale’ solo vio la camioneta en fotos

La versión de la policía municipal de Zapopan difiere con la que ha dado Víctor ‘Pale’ Álvarez este jueves en Instagram, quien explicó que la camioneta es de un amigo que le pidió ofrecérsela a su hermano Saúl ‘Canelo’ Álvarez “porque es el único que puede comprar esa camioneta” y ellos se llevarían una comisión por la venta.

‘Pale’ aclaró que su amigo trabaja en una agencia de Mercedes y le dejó la camioneta en Avenida Patria, cerca de Plaza Andares, para que se la mostrara a su hermano. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, su amigo le llamó para preguntarle si ya había pasado por el vehículo porque ya no estaba.

“Fue donde yo me preocupé, en ningún momento me paré en el lugar. Ni la conocía, ni nada, pero al aceptar que me dejaran la camioneta para llevársela a mi hermano era ya mi responsabilidad”, explicó.

‘Pale’ Álvarez le pidió a su amigo que le enviara fotos y datos de la camioneta para reportar el robo y pedir ayuda en redes sociales para su localización. Su amigo se los envió y le comentó que se podía cortar la corriente eléctrica del vehículo mediante satélite. La policía encontró la camioneta abandonada en el municipio de Ameca.

“Lo único que me preocupaba era recuperar la camioneta porque a mi amigo y a mí nos estaban haciendo responsables. Si la camioneta no se recuperaba, nosotros íbamos a tener que pagarla. Yo no podía... ¿de dónde yo voy a pagar una camioneta de tanto dinero? Agradecerles a todos los que me ayudaron. Gracias a Dios encontramos la camioneta que ni siquiera conocía. Traía un dolor de cabeza”, concluyó el ‘Pale’ Álvarez.

¿A qué se dedica el hermano del ‘Canelo’?

Víctor ‘Pale’ Álvarez intentó seguir el mismo camino que sus hermanos y tuvo un par de peleas de box, pero perdió ambas y se retiró. Apoyó a su hermano Saúl ‘Canelo’ Álvarez al inicio de su carrera profesional. Ahora se dedica a vender automóviles, “pero no de alta gama”.