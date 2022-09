Suspenden a profesor de secundaria de Cuernavaca que golpeó a un alumno por mojarlo

Un profesor de la secundaria número 7 ‘Francisco Zarco’, de la colonia Tetela del Monte, ubicada en Cuernavaca, fue suspendido luego de que golpeara a un alumno porque este lo mojó accidentalmente, así lo dio a conocer el Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos.

“El 15 de septiembre, como a las 11:00 de la mañana, mi niño tuvo su convivio por lo de las Fiestas Patrias; como a las 12:30 me marcó la directora del plantel y me pide que me presente en las instalaciones de la secundaria; me dice que era muy urgente, le pregunté qué era lo que pasaba, ella me dijo, no pasa nada todo está bien”, narró la madre del menor, Laura Bahena, quien ese instante se encontraba en su trabajo.

La madre de ‘Alvarito’ relató que en varias ocasiones la directora de la secundaria le mencionaba “que no pasaba nada”, entonces la señora cuestionó por qué la llamada de ‘urgencia’.

Cuando la mamá arribó al plantel, la directora le brindó dos opciones, primero ver a su hijo o segundo pasar al salón de maestros, donde se encontraban los docentes y el acusado, en tanto le dio detalles de la agresión.

Ella determinó ir hacia dónde se encontraba el menor junto con una psicóloga, para así escuchar el testimonio de su hijo, quien tenía la cabeza agachada, temeroso y lloraba.

¿Por qué fue la agresión del profesor al alumno?

El menor narró que se encontraba en el patio jugando con sus compañeros con botellas de agua, por error mojaron al profesor y, al observar el accidente, Álvaro se quedó ahí mientras sus amigos corrieron. Ahí el docente lo tomó por el cuello, le arrebató las botellas y se las restregó al menor en la cara, lo que le causó rasguños notorios.

“Cuando me tomó el maestro por el cuello pensé que también estaba jugando”, le comentó a su mamá, pero después se percató que sí fue una agresión.

La madre decidió encarar al maestro señalado y este argumentó de forma despectiva que “fue un descontrol”; sin embargo, ella le reclamó “cómo era posible, que no midiera su fuerza con la de un niño, ¿por qué no lo llevó con la directora o la subdirectora?”.

La madre del menor se enteró del hecho luego de que otro docente lo auxilió. Fue así como se le informó que se enteró por el mal rato qué pasó su hijo. De hecho, comentó que una alumna grabó la acción que atestiguaron varios menores, pero la obligaron a borrar el material.

Por esta situación, la dependencia estatal determinó separar al académico de su centro de trabajo, ya que se demostró que sí se excedió en el uso de la fuerza con el menor.

Al mismo tiempo, el IEBEM condenó y lamentó la agresión del docente, pues el niño hoy tiene secuelas tanto físicas como emocionales.

“Este organismo rechaza y condena tajantemente todo acto de violencia en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa dentro y fuera de las escuelas de la entidad, los cuales no representan en absoluto el cuidado y esmero con que se conducen las maestras y maestros de Morelos”, refiere el comunicado.

Agregó que se instruyó a la Dirección Jurídica del IEBEM para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades y en su caso aplicar sanciones

En tanto, el personal involucrado en el hecho ya ha sido separado del plantel y puesto a disposición de la Dirección de Secundarias mientras se realizan las diligencias respectivas.