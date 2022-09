Colapso de mina en Coahuila: Realizan misa en memoria de los 10 mineros atrapados en pozo

Sabinas, Coah.- Bajo un cielo gris, familiares de los diez mineros que permanecen atrapados desde hace un mes en un pozo de carbón de “El Pinabete”, se despidieron de manera simbólica de los carboneros.

Desde las 8:30 horas, grupos de hasta siete personas por cada trabajador accidentado arribaron a la entrada del predio. Vestían playeras con la foto de su trabajador minero y una leyenda que decía: “en memoria de”.

Flores, globos blancos y fotografías fueron traídos por los familiares para homenajear a sus seres queridos. Los rostros de tristeza pernearon en el ambiente. El mariachi “Chapala” tocó mientras las familias se acercan al pozo para despedirse de sus carboneros.

Las lluvias de los últimos días empantanaron el camino a los pozos, los familiares fueron trasladados en vehículos militares e iban resguardados por personal de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Al interior del predio, la misa se desarrolló bajo carpas blancas, una ligera lluvia acompañó el servicio religioso que ofició el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la Villa de Agujita, Teodoro Durán.

”No pierdan la fe y la esperanza”, dijo el párroco a las familias; “primeramente Dios, serán rescatados”.

El sacerdote condenó a quienes se enriquecen a costa de las muertes de los mineros en la región carbonífera del estado”. Yo le diría a las autoridades en primer lugar, que ya no vuelvan a suceder y tragedias. Si esta mina se cerró en 1980, pues que no se abran, por los mismos peligros. Que personas ya no vivan a costa de otros, se enriquecen a base de otros y sobre todo, en la necesidad que tienen muchos mineros porque no hay otra fuente de trabajo”.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil descartó que las lluvias hayan afectados los trabajos de rescate.

”Como pueden ver, ya comenzó CFE, ya inicia un trabajo de mucha presencia. Se tuvo que parar (bombeo) por que ya entra CFE. Ya se tiene delimitado el perímetro donde van a empezar a trabajar todo”.

Aseguró que la semana que viene se creará una nueva mesa interinstitucional con otras secretarías federales para coordinar la estrategia de rescate que plantea edificar un tajo a cielo abierto para llegar al fondo del pozo siniestrado.

De acuerdo a la delegación Carbonífera de la Fiscalía General del estado, el cierre de la carpeta de investigación por este caso se ha retirado por falta de dictámenes periciales.

”Estamos esperando los últimos detalles en cuanto al rescate para tomar las determinaciones definitivas. (para judicializar) estamos en el análisis y sobre todo faltan algunos dictámenes periciales en minería que es lo que nos está deteniendo un poco”, detalló Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía de Coahuila en la región carbonífera del estado.