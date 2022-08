¡Bebé en camino! Samuel García y Mariana Rodríguez confirman embarazo

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez informaron tendrán a su primer bebé.

El anuncio fue dado por la pareja a través de sus cuentas de Instagram, red social donde son más activos.

“Baby on the way, estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@″, escribió la también influencer.

Esto ocurre luego de que en 2020, Mariana Rodríguez compartiera su experiencia de haber perdido a un bebé por problemas durante la gestación.

”Tanto tiempo hemos esperado este momento y no podemos creer que ya esté con nosotros un bebesit@. En estos dos años y medio, hemos aprendido que los tiempos de Dios no son perfectos ni un día menos, ni un día más”, agregó en la publicación en la aparece la pareja mostraron la ecografía.

El 28 de marzo de 2020, cuando Samuel aún era senador por Nuevo León contrajo nupcias con Rodríguez, en la catedral de Monterrey.

La pareja se ha visto involucrada en polémicas relacionadas con la extracción de menores del centro DIF Capullos, como la ocurrida en el mes de enero con el bebé Emilio, a quien “adoptaron” por un fin de semana.

A raíz de eso la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones entre las que destacan la creación de un fideicomiso para el menor, el retiro de fotografías de niños del DIF de sus redes sociales, entre otras.

El 11 de agosto la CEDH, informó que la pareja había rechazado la recomendación, por lo que el organismo analizará llevar el caso al Congreso de Nuevo León.