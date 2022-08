Miguel Riquelme condena matanza de oso negro: ‘No toleraremos maltrato animal’

Luego de que pobladores del municipio de Castaños, en Coahuila, mataron a un osezno negro de aproximadamente cuatro meses, el gobernador del estado, Miguel Riquelme Solís expresó su descontentó y que ese “acto de crueldad no quedará impune” y no se tolerará el maltrato animal en la entidad.

A través de su cuenta de Twitter Riquelme Solís también confirmó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quienes resulten responsables de la muerte de un ejemplar de oso negro, el cual fue maltratado y presuntamente asfixiado el pasado lunes por pobladores y policías de Castaño.

A través de la misma red social, la Profepa enfatizó que formularía una denuncia penal contra los responsables de los hechos, pues su actuar puede ser constitutivos de delito contra la biodiversidad y “los responsables podrán ser acreedores a una pena en prisión y una multa económica”.

Cabe resaltar que desde el martes, por medio de la red social, el gobernador de Coahuila reprobó enérgicamente “las indignantes” acciones de quienes participaron en el hecho e informó que la Fiscalía estatal de acuerdo con sus facultades, ya se encuentra investigando y actuará para castigar a los responsables de maltrato animal.

“El oso negro es el símbolo vivo de la conservación en Coahuila, todos debemos respetar su vida y su entorno”, escribió Riquelme Solís.

Policía y pobladores matan osezno y posan para la foto con su cadáver

Hace unos días se viralizaron en redes sociales las grabaciones que registraron como pobladores y policías del municipio de Castaños mataron a un oso de unos cuatro meses de edad ante la vista de elementos de la policía del municipio.

El brutal suceso habría sucedido en la colonia Santa Cecilia del citado municipio. Se presume que el ejemplar de la especie Ursus americanus -que está en peligro de extinción – habría bajado a la localidad en busca de agua y comida.

Las imágenes causaron gran indignación en redes sociales, pues el osezno fue lazado de sus cuatro patas, y posteriormente sujetado con otra soga del cuello y halado hasta la asfixia por varias personas.

En las imágenes que aún circulan por internet se aprecia a mandos de la policías pobladores sonreír y posar para las fotos con el cadáver del osezno.

Arturo Islas exige castigar a los ‘inadaptados’ que mataron a oso negro

Arturo Islas, activista ambiental, fue de los primeros en reaccionar con indignación al hecho y exigió al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís y la Profepa “actuar rápido sancionando a Policías estatales y a inadaptados de Castaños”

De acuerdo con la Profepa, el oso negro (ursus americanus)es una especie catalogada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como en peligro de extinción. Entre sus amenazas está la pérdida de hábitats, su cacería furtiva, el comercio ilegal y los conflictos en zonas pobladas, por ejemplo, cuando afectan los cultivos de la población de la región.

¿Cuáles son las penas para quienes mataron al oso negro?

De acuerdo con la fracción III del artículo 420 del Código Penal Federal, se impondrá una multa de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multa a quien ilícitamente realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres.

Las penas van de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa; además, contempla pena adicional de hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

Sentencian a 10 años de prisión a asesino de perritos rescatistas

En Querétaro, una juez penal dictó una sentencia de 10.5 años de prisión contra Benjamín ‘N’ por el asesinato de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Athos y Tango.

Además, la jueza Alicia Basurto García condenó al sentenciado a pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

La jueza del Poder Judicial del Estado de Querétaro destacó que Benjamín ‘N’ de aproximadamente 60 años, actuó de manera dolosa y cruel al envenenar a los dos lomitos rescatistas con sustancias tóxicas.

La jueza consideró que hubo los elementos necesarios ya que no solo había un video que lo relacionaba, sino que además Benjamín ‘N’ había expresado a sus vecinos las intenciones de matar a los perros para que no fueran entrenados en la jardinera de la colonia, y que fue con dolo su actuación provocando una muerte no natural y cruel a Athos y Tango.