Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit vinculado al narco, gana amparo para evitar captura

El ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia purga una condena de 20 años en Estados Unidos por narcotráfico desde 2017; sin embargo, el pasado 11 de agosto un Juez de Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México, le concedió una suspensión provisional para que no sea detenido.

Veytia sospecha que cinco jueces especializados en el sistema penal acusatorio con sede en el Reclusorio Sur de la capital mexicana, han liberado una orden de aprehensión en su contra, por ello solicitó este proceso, que le fue concedido.”(…) se concede la suspensión provisional a****, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la ejecución de la ORDEN DE APREHENSIÓN, que reclama, hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria. Esta determinación no constituye la concesión del amparo, sino sólo una medida provisional.”, indica el acuerdo 724.

Para hacer efectivo el amparo, deberá cubrir la cantidad de 10 mil pesos durante los 5 días después de concederle la suspensión y deberá acudir personalmente ante el juez emisor en un plazo de tres días tras la notificación, además de todas las veces que le sea requerido hasta la conclusión del juicio de amparo.

Los jueces enunciados por Veytia deberán presentar, a partir de su notificación, en 48 horas, un informe en el que revelen si existe orden de aprehensión en contra del quejoso y los posibles delitos por los que estaría señalado -de ser delitos graves y si hubiese la posibilidad de que se abstrajera de la justicia, la suspensión perdería efecto-.

El 18 de agosto será la audiencia incidental y el 13 de septiembre la audiencia constitucional para desahogar este proceso de juicio de amparo.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que el ex fiscal Édgar Veytia solicitaría no ser aprehendido en México dada su condena en Estados Unidos, pero tras una serie de cartas donde pedía revisar su sentencia y en su caso anularla o reducirla

E pasadol 21 de julio tendría una audiencia ante un juez para tales efectos; aunque hasta el momento se desconoce el resultado.”(…) No se me ha entregado ningún descubrimiento. Yo puedo juzgar que no existe ningún descubrimiento y no hay sustancia para ser un tema de controversia el caso (…)”, señala el ex fiscal de en una de las cartas enviadas desde la cárcel de Marion, donde permaneció los primeros años.

El 12 de agosto de 2021 le fue otorgada esa posibilidad ya que infiere fue obligado a declararse culpable, además de que solicita le den a conocer registros, evidencias y descubrimientos de la DEA, el FBI y otras entidades que lo llevaron a juicio y presentaron datos en su contra; ello incluye conocer las declaraciones de quienes testificaron en su proceso.

Actualmente se encuentra recluido en el penal de mediana seguridad de Pekin, Illinois, y su ficha advierte que quedaría libre hasta el 4 de noviembre de 2034, luego de que el 4 de enero de 2019 admitió culpabilidad y fue sentenciado a 20 años de prisión, 5 años de libertad condicionada tras compurgar la pega y pagar una garantía de 1 millón de dólares. El procedimiento legal norteamericano al que accedió Veytia es conocido como traverse o rotación, que permite cuestionar los argumentos en su contra y se puedan revisar los casos juzgados.