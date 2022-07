Elecciones 2023: Estos son los finalistas de Morena para candidatura en Edomex

La dirigencia nacional de Morena anunció que los finalistas que estarán en la lista de las encuestas que se harán para definir al candidato a la gubernatura del Estado de México, en el proceso electoral del 2023, serán la maestra Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez, el director de Aduanas, Horacio Duarte, y el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis.

El presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, informó que se realizarán dos encuestas y que el 10 de agosto se darán a conocer los resultados, de quien será el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado y el posterior candidato al gobierno estatal.

Delgado garantizó que hay y que habrá transparencia en el proceso, tanto que a algunos de los inconformes inscritos en la lista original de los 68 aspirantes, ya se les mostraron los audios de las llamadas telefónicas de la primera encuesta que se levantó en la primera etapa.

En conferencia en la CDMX, el dirigente morenista también respondió a las críticas y señalamientos de los seguidores de Marcelo Ebrard, y aseguró que la dirigencia nacional de Morena “no se ‘cargará' a favor de ninguno” de los aspirantes presidenciales rumbo al 2024, que “habrá transparencia y ‘piso parejo’”.

Por eso, llamó a los críticos del proceso interno del partido “al diálogo, a la responsabilidad y que si tienen pruebas de sus dichos que las presenten y no recurrir a las declaraciones fáciles e irresponsables. Yo no he visto ninguna irregularidad, los invito a la unidad y a evitar rupturas”.

“Los que todo el tiempo confrontan, que están en desacuerdo y se hacen la víctima, la gente ya los conoce. Yo veo madurez en todos los liderazgos”, sostuvo.

También sostuvo que “no hay uso de recursos públicos” en los actos de proselitismo que desarrollan las llamadas “corcholatas” o aspirantes a la candidatura presidencial, por lo que anticipó que continuarán esos eventos de los “referentes” de Morena.