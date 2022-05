Ofrece gobernador de SLP lipos gratuitas

San Luis Potosí.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, proyectará un programa social que incluiría liposucciones gratuitas para las mujeres que lo deseen. En sus redes sociales pidió a las potosinas y potosinos someter a votación el planteamiento.

“A las chavas que piden lipos hay que ponerlo a votación, si la raza dice que hagamos un programa para hacer lipos, pues hagamos un programa para hacer lipos, a la raza lo que quiera al final de cuentas es la lana de los potosinos y ustedes deciden en que se gasta”.

La idea surgió luego de que en días pasados en sus mensajes privados de Facebook seguidoras le solicitaron lipos gratis, a propósito de que el mandatario cumple con las peticiones para la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

“Hola señor gobernador aquí pasando a su página y viendo que si cumple con todo y que va a hacer que la FENAPO sea mucho mejor, me tome el atrevimiento de pedir un apoyo para una lipo y si no se puede aunque sea unos trasplantes de bubis, gracias espero no incomodar, buena tarde”, citaba el mensaje que Gallardo Cardona replicó en página oficial.

Tras esta petición, el gobernador potosino desea cumplir las solicitudes de la población, porque, dijo, el dinero es de los ciudadanos y ellos decidirán en qué invertirlo.

“Nosotros tratamos de invertirle lana en todas las obras públicas, puentes, carreteras, muchas cosas que antes no se hacían, hoy tenemos programas sociales también que antes no se daban”.

Agrego, “la raza es tremenda, la raza quiere cosas distintas, cosas novedosas y bueno, pues ustedes mandan, a la raza que quería lipos ahí someterlo a votación y si la raza dice que lipos, adelante, yo no tengo problema”.

Adelantó que el proyecto para reducir las tallas a las mujeres con problemas de sobrepeso u obesidad sería algo similar al programa de madres solteras u otros que ya puso en marcha desde el inició de su gestión.

“Lo que la raza diga, al final de cuentas, la raza manda y el pueblo de San Luis Potosí manda, por primera vez el pueblo es el que manda, no mandan los políticos, manda la raza y lo que ustedes decidan, eso se va a hacer”.