Guanajuato: Se entrega elemento de la Guardia Nacional que disparó y mató a un estudiante

El elemento de la Guardia Nacional que presuntamente disparó contra estudiantes en Irapuato, dejando como saldo un muerto, ya se puso a disposición de las autoridades, informó la Fiscalía General de Guanajuato.

A través de redes sociales, la dependencia informó este jueves que recibió la puesta a disposición del integrante de la Guardia Nacional por los hechos del pasado miércoles, que dejaron como saldo la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años.

El Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, precisó que este elemento, presunto responsable de privar de la vida con arma de fuego al alumno Ángel Yael y lesionar a Edith Alejandra, se encuentra detenido en el Ministerio Público de Irapuato.

Zamarripa Aguirre puntualizó que en la Fiscalía de Guanajuato se integrará la carpeta de investigación, sin embargo, al tratarse de un oficial federal, se declinará la competencia a la Fiscalía General de la República.

“Nosotros estamos por supuesto llevando a cabo todas las diligencias primarias, estaremos integrando todos los peritajes que con motivo de ello se han peticionado en el Ministerio Público especializado y por supuesto que tendremos que declinar la competencia porque es un hecho en el cual interviene un elemento de la Guardia Nacional y consecuentemente es materia federal”, explicó.

El Fiscal manifestó que el hecho nunca debió de ocurrir y la muerte de Ángel, que ha consternado a la comunidad estudiantil; es además de lamentable, reprochable.

Por su parte, a través de un comunicado, la Guardia Nacional aseguró que la tarde del miércoles, cuando el estudiante murió, los elementos federales se encontraban realizando “reconocimientos disuasivos” sobre un ducto de Pemex ubicado en las inmediaciones del poblado Exhacienda el Copal, en el municipio de Irapuato.

Durante la mañana de este jueves, estudiantes de la Universidad de Guanajuato marcharon para exigir justicia por su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel.

“Ángel no murió, la Guardia lo mató”; “Ellos no nos cuidan, ellos nos asesinan”; “Hoy sabemos que la Guardia Nacional mata. Hoy ya no nos sentimos seguros con su presencia”; “Justicia para Ángel”, consignaron los estudiantes.

El joven murió en la tarde de este miércoles, cuando salía de un salón de fiestas junto a otros dos compañeros rumbo comunidad de El Copal, en una camioneta. Los testimonios indican que la Guardia Nacional estaba en un operativo contra el huachicol en la zona y pidió a los estudiantes detenerse.

Los estudiantes no habrían hecho caso, lo que dio paso a una persecución armada en la que un elemento disparó contra la camioneta y por consiguiente mató al estudiante, mientras dejó herida a una de sus acompañantes.